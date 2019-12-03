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NBA／為「甜瓜」抱不平 喬治：期待與他交手

2019-12-03 13:57聯合報 記者林宋以情／即時報導

曾與安東尼當過隊友的喬治（圖），對於兩人將在下一戰交手滿心期待。 路透
曾與安東尼當過隊友的喬治（圖），對於兩人將在下一戰交手滿心期待。 路透
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甜瓜安東尼（Carmelo Anthony）在11月加盟拓荒者隊，曾與他當過隊友的喬治（Paul George），對於兩人將在下一戰交手滿心期待，喬治也一併為「甜瓜」抱屈，批評外界總愛嘲諷安東尼的打球風格。

安東尼與喬治於2017-18球季與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）組成雷霆三巨頭，但雷聲大雨點小，並未打出化學效應，在季後賽首輪止步。安東尼相隔一年後重返NBA，喬治也為他感到開心，唯獨對於媒體嘲諷「甜瓜」不能苟同。

「我痛恨媒體在他回歸首場比賽，拿他的正負值大做文章。但他現在顯然已經漸入佳境，甚至幫助球隊取得三連勝。」喬治也指出，媒體不斷放大安東尼的打球風格，令他心生厭倦。

喬治表示，安東尼是傑出的球員，在比賽中能繳出可怕數據，「我要向拓荒者隊致敬，為甜瓜開啟一扇門，回歸NBA，延續他的籃球生涯。」

雷納德（Kawhi Leonard）也迫不及待想和新出爐的西區單周最佳球員過招，表示安東尼有足夠真本事，讓自己重返NBA賽場，且指出安東尼過去經歷的遭遇，並不是一位未來的名人堂成員該有的對待，「我為他感到高興，這是他應得的，相信這會是場非常有趣的對決。」

安東尼喬治甜瓜

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