NBA／三分雨宰爵士 76人豪取主場10連勝

2019-12-03 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



76人哈里斯（Tobias Harris）攻下全隊最佳26分。 美聯社 分享 facebook

賽前主場累積九連勝的費城76人隊，3日在主場迎戰爵士隊，在全場有13記三分球與高達五成命中率，加上哈里斯（Tobias Harris）攻下全隊最佳26分帶領下，以103：94擊敗爵士隊，豪取主場10連勝。

霍福特（Al Horford）在首節就攻下12分，率隊開賽取得領先，次節再攜手西蒙斯（Ben Simmons）、伊尼斯（James Ennis III）打出16：0攻勢，一口氣將比分差擴大至25分，76人隊在上半場就飆進11記三分球，半場結束取得18分領先。

雖然76人隊在下半場外線命中率急降，僅投進兩記三分球，但爵士主控康利（ Mike Conley）因左大腿拉傷退場，76人隊藉著內線當家中鋒安比德（Joel Embiid）跳出，他在27日對暴龍得分掛蛋後，前三戰有兩戰得分破30分。

末節在倒數4分鐘時，爵士隊追到10分差，安比德挺身，在終場前57秒飆進三分冷箭，全場攻下16分、11籃板外帶4助攻，率隊帶走勝利。

西蒙斯繳14分、9助攻、8籃板的接近大三元表現，霍福特挹注17分、8籃板、5助攻。爵士隊戈貝爾（Rudy Gobert）27分全隊最佳。康利出賽23分鐘攻下7分、6助攻。