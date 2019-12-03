NBA／快艇雙槍還未同隊練習 主帥：前所未見！

2019-12-03 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



快艇主帥瑞佛斯（Doc Rivers）透露，雷納德(左)與喬治(右)至今還未同隊練習過。 路透 分享 facebook

快艇「雙槍」喬治（Paul George）與雷納德（Kawhi Leonard）在新球季「合體」六戰，率隊打下五勝一負，但主帥瑞佛斯（Doc Rivers）透露，兩人至今還未同隊練習過，也是自己執教超過20個球季以來未見過的。

喬治在今夏肩傷動刀，直到11月中旬才獻出披快艇戰袍首秀，雷納德則在11月中因膝傷連缺戰三場，導致兩人直到22日對塞爾蒂克才首度「合體」，至今合作六場比賽，幫助快艇隊打下五勝一負，前役更以150：125痛宰擊敗巫師，且是快艇自1998年以152分退暴龍以來，隊史第二度至少拿下150分。

「雙槍」僅合作六場就取得開季15勝6負，瑞佛斯坦言快艇戰績令人驚豔，「我從未有過這種經歷，球隊中兩名最佳球員，開季至今打了21場還沒有同隊練習過，一次都沒有。」

瑞佛斯表示，基於賽程安排且希望讓球員保持體能狀態，12天來球隊沒有太多練習，「他們只有一次同場練習，但被分在不同隊伍，還沒機會在訓練時同隊攜手，這是我前所未聞的。」

儘管如此，快艇隊仍成為火箭隊之外，本季唯二單場得分達150分的球隊，雷納德表示，球員之間仍需要時間去了解彼此，並透過比賽認識，「我們還是有些起伏不定，很多時候的進攻會當機，或者太快出手未讓球流動，但我們會是特別的球隊。」