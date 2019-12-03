親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

最後「昭和宰相」：中曾根康弘 日本的戰後政治活字典

foodpanda外送員出走潮？ 合作店家爆「歡慶解約」內幕

運動筆記扛著一堆攝影器材的富士山馬拉松20192019旗山馬拉松 全馬SUB4配速策略
健行筆記換個方式親近你-阿里磅瀑布健行與瀑降不只巨人之手 山蘇林美到賽德克巴萊取景
NBA賽事精華- 快艇 vs. 巫師 (12月2日)賽事懶人包 (12月2日)

NBA／快艇雙槍還未同隊練習 主帥：前所未見！

2019-12-03 09:38聯合報 記者林宋以情／即時報導

快艇主帥瑞佛斯（Doc Rivers）透露，雷納德(左)與喬治(右)至今還未同隊...
快艇主帥瑞佛斯（Doc Rivers）透露，雷納德(左)與喬治(右)至今還未同隊練習過。 路透
分享

快艇「雙槍」喬治（Paul George）與雷納德（Kawhi Leonard）在新球季「合體」六戰，率隊打下五勝一負，但主帥瑞佛斯（Doc Rivers）透露，兩人至今還未同隊練習過，也是自己執教超過20個球季以來未見過的。

喬治在今夏肩傷動刀，直到11月中旬才獻出披快艇戰袍首秀，雷納德則在11月中因膝傷連缺戰三場，導致兩人直到22日對塞爾蒂克才首度「合體」，至今合作六場比賽，幫助快艇隊打下五勝一負，前役更以150：125痛宰擊敗巫師，且是快艇自1998年以152分退暴龍以來，隊史第二度至少拿下150分。

「雙槍」僅合作六場就取得開季15勝6負，瑞佛斯坦言快艇戰績令人驚豔，「我從未有過這種經歷，球隊中兩名最佳球員，開季至今打了21場還沒有同隊練習過，一次都沒有。」

瑞佛斯表示，基於賽程安排且希望讓球員保持體能狀態，12天來球隊沒有太多練習，「他們只有一次同場練習，但被分在不同隊伍，還沒機會在訓練時同隊攜手，這是我前所未聞的。」

儘管如此，快艇隊仍成為火箭隊之外，本季唯二單場得分達150分的球隊，雷納德表示，球員之間仍需要時間去了解彼此，並透過比賽認識，「我們還是有些起伏不定，很多時候的進攻會當機，或者太快出手未讓球流動，但我們會是特別的球隊。」

快艇雷納德喬治

相關新聞

湖人遇獨行俠暴露隱憂 爭冠武器欠三缺四少五

2019-12-03 07:00

NBA／睽違五年 安東尼再獲單周最佳球員

2019-12-03 08:25

NBA／稱快艇還在磨合 主帥：但我們可以很特別

2019-12-03 00:39

NBA／斷湖人10連勝 唐西奇：我們能勝頂尖勁旅

2019-12-03 00:30

NBA／詹皇力推戴維斯拿年度最佳防守獎 格林跟進

2019-12-03 10:26

NBA／大坂直美現身觀戰 八村壘得分創新高

2019-12-02 17:02

NBA／連15場至少「20-5-5」 唐西奇追平詹皇

2019-12-02 16:00

NBA／快艇轟150分 巫師洛城吞2敗：很好經驗

2019-12-02 15:20

NBA／湖人播影片致敬 諾維茨基：榮幸且感激

2019-12-02 15:16

NBA／勇士追平球失手 魔術佛尼爾：感謝上帝

2019-12-02 14:47

NBA／今日戰績表 湖人主場致敬諾維茨基還送輸球禮

2019-12-02 14:05

NBA／唐西奇為罕病童募款6千萬 賽前暖心相見歡

2019-12-02 13:36

NBA／批隊友場上慢跑 詹姆斯：拒絕2連敗

2019-12-02 12:47

NBA／保羅末節關鍵得分 雷霆逆轉擊退鵜鶘

2019-12-02 12:35

NBA／丁威迪大爆發 隊友：籃網有新三頭怪獸

2019-12-02 11:51

NBA／馬刺慘敗活塞34分 波總：感到很失望

2019-12-02 11:20

NBA／巴特勒領熱火剪網 教頭：偉大球星的強悍

2019-12-02 11:00

NBA／淪哈登紀錄夜配角 楊恩：十分難堪

2019-12-02 10:46

NBA／暴龍主場9連勝 爵士半場輸40分創紀錄

2019-12-02 10:45

NBA／唐西奇準大三元 獨行俠斷湖人10連勝

2019-12-02 09:42

NBA／綠衫軍「雙少」挺身 塞爾蒂克賞尼克6連敗

2019-12-02 08:52

外線還是中距離？ NBA現代籃球的重要課題

2019-12-01 10:42

厄文華麗開季背後暗藏漩渦 籃網前途讓人擔憂

2019-11-29 07:00

活塞徒擁虛名天賦 想翻身需要重建防守

2019-11-29 07:00

放掉唐西奇沒什麼好後悔 老鷹更該全力栽培楊恩

2019-11-28 07:00

不可忽略的熊熊烈火 邁阿密重返列強的秘密

2019-11-28 07:00

當詹皇還在聯盟之巔 安東尼卻賭上最後一搏

2019-11-22 07:00

同隊兄弟檔真能戰力加乘 還是純粹搞噱頭？

2019-11-21 07:00

馬刺無傷兵竟吞6連敗 波波維奇江郎才盡了嗎？

2019-11-20 07:00

亂投藥還是有備而來？ 安東尼的最後救贖之旅

2019-11-18 07:00

楊恩大躍進跳過撞牆期 老鷹更值得被期待

2019-11-15 07:00

讓菜鳥巴瑞特扛大樑 尼克還要爛幾年？

2019-11-15 07:00

勇士傷兵潮非特例 聯盟考慮縮減場次勢在必行？

2019-11-14 07:00

馬刺史上最強控衛 帕克差點變成綠衫軍

2019-11-14 07:00

沒有厄文 塞爾蒂克竟然變得更好了！

2019-11-12 07:00

苦練三分球練假的？ 西蒙斯投籃罩門仍無解

2019-11-08 07:00

擺脫黑暗宿命快速重建 灰熊能比美2008年雷霆？

2019-11-08 07:00

交易格林非好選項 勇士大難不坦必有後福

2019-11-07 07:00

衛斯特布魯克帶來強力動能 火箭怎會搖搖欲墜？

2019-11-05 07:00
看更多

熱門文章

NBA／批隊友場上慢跑 詹姆斯：拒絕2連敗

2019-12-02 12:47

日職／張奕加薪到800萬日圓 調幅超過90%

2019-12-02 15:37

NBA／丁威迪大爆發 隊友：籃網有新三頭怪獸

2019-12-02 11:51

羽球／台灣年度運動人物 球后戴資穎2連霸

2019-12-02 16:09

NBA／大坂直美現身觀戰 八村壘得分創新高

2019-12-02 17:02

6搶1／棒協希望修改協議書 中職：實難接受

2019-12-02 17:47

NBA／湖人播影片致敬 諾維茨基：榮幸且感激

2019-12-02 15:16

UBA／健行壓哨球續命 延長賽退世新收7連勝

2019-12-02 19:40

湖人遇獨行俠暴露隱憂 爭冠武器欠三缺四少五

2019-12-03 07:00

NBA／馬刺慘敗活塞34分 波總：感到很失望

2019-12-02 11:20

中職／三冠王索沙回鍋？悍將隊持續盯人

2019-12-02 16:35

NBA／淪哈登紀錄夜配角 楊恩：十分難堪

2019-12-02 10:46

NBA／暴龍主場9連勝 爵士半場輸40分創紀錄

2019-12-02 10:45

NBA／巴特勒領熱火剪網 教頭：偉大球星的強悍

2019-12-02 11:00

日職／60轟全壘打王若加盟 軟銀打線將征服宇宙

2019-12-03 07:00

中職／悍將積極談約 羅力來季挑戰百勝、千K

2019-12-02 11:19

NBA／連15場至少「20-5-5」 唐西奇追平詹皇

2019-12-02 16:00

NBA／快艇轟150分 巫師洛城吞2敗：很好經驗

2019-12-02 15:20

影／桌球一哥林昀儒返台 看到多人接機直呼怪怪的

2019-12-02 17:32

MLB／近20年世界大賽冠軍評比 2018紅襪居首

2019-12-02 10:45

NBA／唐西奇為罕病童募款6千萬 賽前暖心相見歡

2019-12-02 13:36

日職／阿部慎之助訪中職 馮勝賢代表歡迎

2019-12-02 15:57

NBA／睽違五年 安東尼再獲單周最佳球員

2019-12-03 08:25

NBA／勇士追平球失手 魔術佛尼爾：感謝上帝

2019-12-02 14:47

NBA／保羅末節關鍵得分 雷霆逆轉擊退鵜鶘

2019-12-02 12:35

UBA／桌球一哥開球 林昀儒：比打世界盃緊張

2019-12-02 20:15

日職／張奕加9成薪 明年想拚10勝

2019-12-03 00:19

NBA／快艇還在磨合 主帥：但我們可以很特別

2019-12-03 00:39

6搶1／中華隊選、訓、賽 棒協委由中職負責

2019-12-02 14:56

6搶1／誰來主辦？中職、棒協現僵局

2019-12-03 00:16

網球／2020有望大滿貫奪冠 外媒點名4大好手

2019-12-02 17:34

日職／18年前來台打世界盃 阿部慎之助很有感情

2019-12-02 19:41

NBA／斷湖人10連勝 唐西奇：我們能勝頂尖勁旅

2019-12-03 00:30

桌球世界盃／首參賽奪銅 林昀儒：盼是好的開始

2019-12-02 18:25

助台爭取東奧門票 大陸金牌教練來台給建言

2019-12-02 18:55

桌球／林昀儒寫新猷 蔣澎龍：桌壇後繼有人

2019-12-03 00:49

MLB／三度挑戰FA 穆斯塔卡斯終獲紅人四年大約

2019-12-03 08:17

F1／6冠王漢米爾頓留或走 牽動各車隊版圖

2019-12-02 17:23

UBA／文化大號三分球致勝 陳暉：老天保佑

2019-12-02 17:30

UBA／進攻陷瓶頸 國體拿4勝教頭喊幸運

2019-12-02 15:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top