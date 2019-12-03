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湖人遇獨行俠暴露隱憂 爭冠武器欠三缺四少五

2019-12-03 07:00特約記者李亦伸

湖人110：114主場不敵獨行俠，中止最近10連勝，17勝3敗仍與東區公鹿並列戰績第一。湖人這一敗也讓湖迷、專家、球評真正看見湖人爭冠罩門和隊型漏洞，湖人欠缺第三穩定得分點，缺少一個能持球終結得分武器。湖人今年開季氣勢如妅，戰績、球運都好，主要是建立在詹姆斯+戴維斯兩人合體超能力，湖人如果不補強板凳，提升第三、甚至第四得分點，湖人爭冠之路還是危機重重。

湖人球星詹姆斯(右)在對獨行俠時攻下25分，戴維斯則拿下27分，但球隊最後竟然還...
湖人球星詹姆斯(右)在對獨行俠時攻下25分，戴維斯則拿下27分，但球隊最後竟然還在主場狂輸14分。 美聯社
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以上季暴龍奪冠為例，決賽MVP雷納德是第一得分點，後衛羅瑞是第二得分點，前鋒席亞康從第三得分點竄升為第二得分重心，替補控球范弗利特則是第四個穩定得分點。

除了四個主要得分點輪流發揮或同時，加上足夠穩定性，暴龍兩名主力長人小加索和伊巴卡也都是明星級長人，暴龍攻守均衡，核心主力5-6人都能打出水準以上好球和抗壓性，建構出一套完整總冠軍陣容，展現韌性和奪冠實力。

暴龍上季能奪下總冠軍，勇敢跳出來分擔得分重任的席亞康(左)與范弗利特(右)功不可...
暴龍上季能奪下總冠軍，勇敢跳出來分擔得分重任的席亞康(左)與范弗利特(右)功不可沒。 歐新社資料照片
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湖人現在除了詹姆斯全能帶動，戴維斯在禁區和攻防兩端全面性，全隊沒有一個穩定第三得分點。目前湖人第三得分點是替補前鋒庫茲瑪，場均11.7分，投籃命中率4成4，三分球命中率3成3，又不具備持球、終結進攻能力，數據、能力、表現都在水準以下，他拯救不了湖人，在湖人進攻失靈、防守受困時，也無法扮演奇兵，為湖人解決問題。

如果庫茲瑪打不出手氣，三分外線找不到手感，湖人最終只能靠詹、戴兩人玩命演出，打出更高效防守。湖人第四號得分點布萊德利已經傷停10場，他原本就不擅得分，第五號得分點是格林場均只有8.6分，格林是冷箭手和防守尖兵，湖人如果沒有穩定第三、第四得分點，不要說季後賽會有麻煩，例行賽也很難打得順手。

庫茲瑪近5場比賽中，有3場比賽得分是在5分以下，表現太不穩定，信心也不太足夠。 ...
庫茲瑪近5場比賽中，有3場比賽得分是在5分以下，表現太不穩定，信心也不太足夠。 美聯社
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獨行俠在下半場進攻、三分手氣奇順，湖人進攻又陷當機，詹姆斯、戴維斯兩人進攻端同時失靈，湖人完全沒有改變比賽奇兵，沒有第三、第四得分點能挺身而出，改變比賽節奏，幫助湖人脫困。

湖人洛城對手快艇身上，就能清楚看見陣容優勢和爭冠武器。快艇先發原本就有雷納德、喬治兩大球星擔任鎮隊之寶，替補後衛威廉斯是全隊第三號得分手，場均21.7分，比NBA其他29隊先發得分後衛還要可怕，快艇第四得分點替補前鋒哈瑞爾18.8分+8籃板，他是禁區猛獸，不需要球權就能靠運動能力、防守、拚勁、跟進接應改變比賽節奏。

快艇其他角色球員和功能性球員都不會比湖人差，快艇攻防武器更齊全，不管球隊遇上進攻或防守困境，快艇手裡有足夠的牌可以打。比陣容深度、攻防武器，湖人幾乎完敗。

即使快艇本季有雷納德和喬治兩大球星加入，但陣中原本的前鋒哈瑞爾(左)卻在得分和搶...
即使快艇本季有雷納德和喬治兩大球星加入，但陣中原本的前鋒哈瑞爾(左)卻在得分和搶籃板上更為兇狠，表現比上季還要好！ 美聯社
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湖人今年開季前四分之一賽事是聯盟30隊中，唯一一支進攻、防守效率都排名前五的球隊，湖人靠著出色防守和詹姆斯、戴維斯全能帶動，依舊打出勢不可擋的勝場和戰力。

但獨行俠這一勝打穿湖人板凳和罩門，詹姆斯還是會有熄火、手感冷卻狀況，戴維斯在內線和禁區攻勢同樣會因為詹姆斯當機，節奏被牽制，戴維斯被堵死在禁區外。當湖人兩大核心球星陷入低迷和手感冷卻，湖人角色球員和板凳又無法把空檔球投進，湖人就會像打獨行俠這場球一樣，一節就被拉開比分，戰局瞬間失守。

湖人一旦遇到詹姆斯手感較差的比賽，戴維斯(右)就容易被對手堵死，湖人整隊的進攻很...
湖人一旦遇到詹姆斯手感較差的比賽，戴維斯(右)就容易被對手堵死，湖人整隊的進攻很可能就會立刻停滯，而被對手快速拉開比數。 美聯社
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湖人有能力和機會爭冠，但跟快艇、火箭、公鹿、76人比起來，湖人的武器太少，板凳太差，如果不補上第三號穩定得分點，湖人季後賽肯定會有麻煩。獨行俠一戰打穿湖人罩門，湖人高層和教練團也很清楚，他們勢必要在明年二月中以前調整、交易，為湖人找到爭冠最後一塊拼圖。

湖人詹姆斯戴維斯庫茲瑪

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人

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