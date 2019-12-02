NBA／快艇轟150分 巫師洛城吞2敗：很好經驗

2019-12-02 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



雷納德（左）和喬治（右）各拿34分和31分，率快艇狂轟150分輕取巫師。 路透 分享 facebook

前一場敗給以103：125敗給湖人隊，巫師隊今天在同樣的史坦波中心又不敵洛城代表，且是讓快艇隊轟下本季新高的150分，以125：150吞下客場連敗

巫師教頭布魯克斯（Scott Brooks）坦言，連遇兩支洛城勁旅，「這絕對是個挑戰，不過客場本身就是挑戰了，但這對球隊也是很好的經驗，對我、對團隊和年輕球員，就是在客場中感受這些經驗。」

防守顯然是巫師問題，場均失分本就是聯盟「數一數二」，今天又被快艇狂拿150分，雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）各拿34分和31分不說，板凳出發的哈瑞爾（Montrezl Harrell）和威廉斯（Lou Williams）也各有23分和22分，聯手寫下主場出戰巫師的12連勝。

快艇半場就取得27分領先，其中喬治光上半場就轟下27分，他說：「就是不斷投籃，保持積極，進入進攻模式，打出我的比賽。」

快艇全場三分球命中率達4成3，團隊整場命中率更達5成5，巫師雖在第三節攻下41分，但也讓快艇單節得分至少34分以上，苦吞客場第8敗。

快艇四劍客合砍110分 單場150分平隊史第二高

【NBA台灣／udn記者蔡佳霖／綜合外電報導】

前一場遭到馬刺修理的快艇，很快就把氣出在華盛頓巫師身上！

快艇四大主力雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）、威廉斯（Lou Williams）和哈瑞爾（Montrezl Harrell）聯手攻下110分，在第四節4人下場時，巫師全隊也才得到109分。快艇整場比賽砲火四射，最終以150比125大破巫師。

快艇上半場就轟進82分，追平隊史第二高得分紀錄，最高紀錄是出現在1984年4月15日對爵士的比賽，當時快艇拿下87分。

此外，根據統計，單場150分追平快艇隊史單場得分第二高紀錄，前一次正好也是在今年賽季出現，美國時間11月16日，快艇以150比101狂勝老鷹。而快艇隊史單場得分最高是出現在1998年3月13日，當時快艇以152比120擊敗暴龍。

加上這一勝，快艇開季主場戰績來到12勝1敗，寫下隊史主場最佳開季表現。

值得一提的是巫師八村壘此戰23投13中，拿下生涯新高30分，外加9籃板；比爾（Bradley Beal）得到23分11助攻5籃板，伯坦斯（Davis Bertans）20分，湯瑪斯（Isaiah Thomas）16分。