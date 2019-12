NBA／湖人播影片致敬 諾維茨基：榮幸且感激

湖人邀請獨行俠退役球星諾維茨基現場觀戰,並送上致敬影片,還獻上輸球大禮! 美聯社 分享 facebook

達拉斯獨行俠今天作客洛杉磯,東道主湖人隊還在比賽中播放一段影片,向上季結束高掛球鞋的諾維茨基(Dirk Nowitzki)致敬,而他也起身向滿場球迷揮手致意,他說:「我沒想到湖人會這樣做,我感到非常榮幸並十分感激。」

諾維茨基上個球季結束後宣布退休,結束長達21年的NBA生涯,獨行俠為了感念這位球星的貢獻,除了本季主場球場上印上他招牌動作「金雞獨立」跳投剪影,連球館附近的道路都以他之名命名。

"...Now that the season started, I miss it more...I miss being with the guys." - Dirk Nowitzki #NBA #Mavs pic.twitter.com/rppnHZ5SBl