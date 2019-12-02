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NBA／湖人播影片致敬 諾維茨基：榮幸且感激

2019-12-02 15:16聯合報 記者毛琬婷／即時報導

湖人邀請獨行俠退役球星諾維茨基現場觀戰，並送上致敬影片，還獻上輸球大禮！ 美聯社
湖人邀請獨行俠退役球星諾維茨基現場觀戰，並送上致敬影片，還獻上輸球大禮！ 美聯社
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達拉斯獨行俠今天作客洛杉磯，東道主湖人隊還在比賽中播放一段影片，向上季結束高掛球鞋的諾維茨基（Dirk Nowitzki）致敬，而他也起身向滿場球迷揮手致意，他說：「我沒想到湖人會這樣做，我感到非常榮幸並十分感激。」

諾維茨基上個球季結束後宣布退休，結束長達21年的NBA生涯，獨行俠為了感念這位球星的貢獻，除了本季主場球場上印上他招牌動作「金雞獨立」跳投剪影，連球館附近的道路都以他之名命名。

今天諾維茨基隨獨行俠前往洛杉磯，湖人也在比賽中播放一段影片向他致敬，影片中不少湖人球星都紛紛獻聲，「詹皇」詹姆斯（ LeBron James）就表示，「諾維茨基是我最喜歡的球員之一。」傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）也說：「眾所皆知，我是諾維茨基的忠實粉絲。」

看到湖人替自己準備的致敬影片，坐在場邊的諾維茨基感到又驚又喜，向全場球迷揮手致意，湖人球迷也報以熱烈掌聲，「這支球隊已經創立了如此之久，布萊恩跟詹姆斯是我最喜歡看的兩個球員，他們知道如何去準備每場比賽及戰術，他們絕對是有史以來最好的兩人。」

諾維茨基推客感謝湖人

21年的職業生涯，諾維茨基手握一枚總冠軍戒，也摘下年度MVP及FMVP頭銜，並多次入選全明星賽，儘管如此，諾維茨基仍謙遜地認為，自己的籃球歷程不能稱之為偉大。

「我沒有在需要競爭時每晚都站出來，也沒有一直保持健康。」諾維茨基說，「從這方面來說，去年是非常困難的，且帶走了一些歡樂，我沒有辦法隨心所欲地想要做想做的動作。」

而看到後起之秀唐西奇（Luka Doncic）及波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的加入，諾維茨基説：「我們已經準備了很場一段時間，長期的良好發展，我從他們身上看到了這一點，希望他們能成為一個長期有趣的團隊。」

諾維茨基湖人詹姆斯

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