NBA／唐西奇為罕病童募款6千萬 賽前暖心相見歡

2019-12-02 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



20歲的獨行俠球星唐西奇場上表現亮眼，場外義舉也不落人後。 美聯社 分享 facebook

20歲的獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）場上表現亮眼，場外義舉不落人後。他日前替家鄉斯洛維尼亞1歲10個月大的罕病孩童克里斯（Kris Zudich）募款220萬美元，今日與湖人隊賽前也與小球迷相見歡。

唐西奇2日以準「大三元」27分、10助攻、9籃板表現，率隊114：100力克詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（ Anthony Davis）雙星坐鎮的湖人隊，不過讓唐西奇推特PO文「成就我的一天！」的對象並非湖人隊，而是與罹患脊髓性肌肉萎縮症的小球迷克里斯會面。

. @luka7doncic meets 22-month-old Slovenian boy, Kris, for whom Luka helped raise more than $2.2 million so he could get medical treatment at UCLA for a rare muscle condition. I spoke to Luka’s mom and will have more on this story at @SportsDayDFW. pic.twitter.com/jQ7lfSIZQ1 — Brad Townsend (@townbrad) December 1, 2019

據達拉斯記者湯遜（Brad Townsend）報導，克里斯罹患罕見遺傳性疾病罹患脊髓性肌肉萎縮症，由於基因治療所費不貲，克里斯雙親去年就啟動募款活動，斯洛維尼亞球星唐西奇也一同響應，幫助克里斯募到220萬美元（約台幣6767萬元），得以赴美至洛杉磯UCLA尋求醫療協助。

一同現身的唐西奇母親米爾亞（Mirjam Poterbin）透露，唐西奇希望能和孩子見上一面，「他非常貼心，可惜孩童因為免疫系統較弱，無法待整場比賽。對我來說，唐西奇保持善良，甚至比優異的籃球表現還要重要。」