NBA／唐西奇為罕病童募款6千萬 賽前暖心相見歡

20歲的獨行俠球星唐西奇場上表現亮眼,場外義舉也不落人後。 美聯社

20歲的獨行俠球星唐西奇(Luka Doncic)場上表現亮眼,場外義舉不落人後。他日前替家鄉斯洛維尼亞1歲10個月大的罕病孩童克里斯(Kris Zudich)募款220萬美元,今日與湖人隊賽前也與小球迷相見歡。

唐西奇2日以準「大三元」27分、10助攻、9籃板表現,率隊114:100力克詹姆斯(LeBron James)、戴維斯( Anthony Davis)雙星坐鎮的湖人隊,不過讓唐西奇推特PO文「成就我的一天!」的對象並非湖人隊,而是與罹患脊髓性肌肉萎縮症的小球迷克里斯會面。

. @luka7doncic meets 22-month-old Slovenian boy, Kris, for whom Luka helped raise more than $2.2 million so he could get medical treatment at UCLA for a rare muscle condition. I spoke to Luka’s mom and will have more on this story at @SportsDayDFW. pic.twitter.com/jQ7lfSIZQ1