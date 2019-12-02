NBA／批隊友場上慢跑 詹姆斯：拒絕2連敗

2019-12-02 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



湖人詹姆斯此役攻下25分、9籃板、8助攻，但也發生6次失誤。 美聯社 分享 facebook

洛杉磯湖人隊史近10年來最長的10連勝，在100：114敗給獨行俠告終。一度在場上開罵要隊友「別慢跑」的詹姆斯（LeBron James）表示，輸球在所難免，但球隊開季以來就有共識，拒絕二連敗，展現5日迎戰金塊必勝決心。

結束11月14勝1負的甜蜜期，湖人隊2日主場吞敗，本季雖還未嚐過連敗滋味，但接下來11戰將有八場客場出賽，將兩度碰頭西區第二金塊、擁有「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）助拳的波特蘭拓荒者、公鹿等勁敵，成為是一大考驗。

此役上半場結束時，詹姆斯一度被攝影機捕捉到召集隊友，場上開罵斥責隊友慢跑、不去得分上籃一幕。

詹姆斯賽後表示，勝敗為兵家常事，但球隊開幕戰以來就有拒絕二連敗的共識，勇於面對接下來的客場征途，「不去努力你永遠不知道。理解現實面不代表（接受）連敗。」

戴維斯賽後所見略同，同時也提到，此役球隊防守太糟糕，防守籃板保護不佳，讓獨行俠增添二波進攻機會，得以在三分線重挫湖人隊。主帥佛蓋爾（Frank Vogel）則認為，失敗是成長的必經之路，接下來對金塊硬仗難免，「但我相信我的子弟兵，如果我們能發揮所長，相信能夠戰無不克。」