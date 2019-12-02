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NBA賽事精華- 魔術 vs. 勇士 (12月2日)賽事精華- 暴龍 vs. 爵士 (12月2日)

NBA／今日戰績表 湖人主場致敬諾維茨基還送輸球禮

2019-12-02 14:05聯合新聞網 整理

NBA今日戰績表

熱火 109:106 籃網

塞爾蒂克 113:104 尼克

灰熊 115:107 灰狼

獨行俠 114:100 湖人

馬刺 98:132 活塞

雷霆 107:104 鵜鶘

勇士 96:100 魔術

爵士 110:130 暴龍

巫師 125:150 快艇

湖人邀請獨行俠退役球星諾維茨基現場觀戰，並送上致敬影片，還獻上輸球大禮！ 美聯社
湖人邀請獨行俠退役球星諾維茨基現場觀戰，並送上致敬影片，還獻上輸球大禮！ 美聯社
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NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 爵士 vs. 76人(愛爾達體育1台、緯來體育台)

08:00 太陽 vs. 黃蜂

08:30 勇士 vs. 老鷹

09:00 尼克 vs. 公鹿

09:00 溜馬 vs. 灰熊

11:00 公牛 vs. 國王

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