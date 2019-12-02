NBA／丁威迪大爆發 隊友：籃網有新三頭怪獸

2019-12-02 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



丁威迪近九戰場均25分，遠比厄文出賽時的場均17分還要出色，已成為籃網球迷心中的明星球員。 美聯社 分享 facebook

在籃網雙巨頭杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（ Kyrie Irving）缺陣之際，籃網還能維持五成勝率關鍵，當屬頂替厄文先發上陣的丁威迪（Spencer Dinwiddie），隨著厄文恢復訓練歸期不遠，哈里斯（Joe Harris）表示，已經迫不及待想看到厄文、杜蘭特、丁威迪以及勒佛特（Caris LeVert）攜手作戰。

厄文上個月14日對爵士隊傷及右肩，16日對金塊負傷上陣後掛傷號，因肩關節傷勢至今缺戰九場比賽，包含今日106：109飲恨不敵熱火。所幸主帥亞特金森（Kenny Atkinson）賽後仍帶來好消息，日前已經可以投籃的厄文，已經恢復場上訓練，不過還沒有確切歸隊日期。

亞特金森表示，這對籃網隊而言的確是正向消息，「一但厄文能夠歸隊，勢必能為球隊帶來更多深度，成為更強而有力的隊伍。」

厄文缺陣期間，不得不提丁威迪表現，他近九戰場均25分，遠比厄文出賽時的場均17分還要出色。過去板凳出發，如今丁威迪已是不少籃網球迷心中的明星球員。

哈里斯形容，屆時KD、厄文、丁威迪和勒福特聯手，將使籃網成為令人聞風喪膽的「三頭怪獸」。未來有沒有機會讓厄文、丁威迪同場先發，亞特金森則語帶玄機，「船到橋頭自然直。」

丁威迪則對自己在球隊中的角色顯得淡定，表示先發、替補都得去適應，「如果你不能隨之調整，就會被聯盟淘汰。你沒有選擇權，但如果你能跟上腳步，那麼就有機會別有番作為。」