NBA／淪哈登紀錄夜配角 楊恩：十分難堪

2019-12-02 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



前役慘成為哈登紀錄夜配角，老鷹球星楊恩（Trae Young）賽後顯得無奈，強調不會忘記這奇恥大辱！ 路透 分享 facebook

火箭球星哈登（James Harden）昨日對老鷹前3節轟下60分，率隊158：111痛宰老鷹。慘成為哈登紀錄夜配角，老鷹球星楊恩（Trae Young）賽後顯得無奈，表示不會忘記此役的奇恥大辱。

哈登昨日打完3節就收工，轟下60分含8顆三分球，並在罰球線上獲20分進帳，且是他生涯第四場單場至少60分比賽，追平喬丹（Michael Jordan）紀錄，賽後火箭隊慶祝同時，老鷹則深陷愁雲慘霧。

在敗給火箭之前，楊恩對溜馬一役轟下平生涯最佳49分含8記三分球，比肩傳奇球星「大○」羅賓森（Oscar Robertson），成為史上第二位生涯前100場完成2000分、800助攻球員，且與詹姆斯（LeBron James ）、唐西奇（Luka Doncic）並列本季唯三累計500分以上、150次助攻以上球員，然而球隊戰績卻與前二者大相逕庭，令他十分沮喪。

「我不會忘記，這對我而言十分難堪，我會將此銘記在心，盡我所能不讓這種事再度發生。」攻下老鷹最佳37分、7助攻的楊恩，賽後對不僅對自己表現不滿意，也無法接受球隊慘敗，在輸給火箭後，老鷹隊本季4勝16負與尼克隊東區墊底。

楊恩說：「我很生氣，這令人沮喪，大比分輸球永遠沒辦法接受。身為團隊，我們能做的就是用場上表現改變這一切，光說沒有用。」