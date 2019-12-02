NBA／唐西奇準大三元 獨行俠斷湖人10連勝

2019-12-02 09:42 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



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前次碰頭在延長賽不敵湖人隊，獨行俠今天在唐西奇（Luka Doncic）準「大三元」27分、10助攻、9籃板領銜下，114：100甜蜜復仇，終止湖人隊近10年來隊史最長的10連勝紀錄。

率紫金大軍繳出開季17勝3敗、高居西區龍頭的「小皇帝」詹姆斯，此役攻下25分、9籃板、8助攻，戴維斯（ Anthony Davis）挹注27分、10籃板。

史坦波中心賽前播放影片向到場觀戰的退役球星諾維茨基（Dirk Nowitzki）致敬，這也是獨行俠本季首度造訪湖人主場，但面對11月打出隊史最佳14勝1負傲人戰績的湖人隊，獨行俠顯然有備而來。

半場結束落後3分的獨行俠，第3節唐西奇穿針引線，瓦解湖人隊防守陣型打出28：5開局，唐西奇單節攻下16分、5助攻，獨行俠以35：17攻勢逆轉超前，末節一度取得20分領先優勢，唐西奇還在詹姆斯防守對位下，三分線後撤步跳投命中。

唐西奇下半場攻下21分，率隊成功上演逆轉秀，「贏得這場球對我們意義重大，代表我們也能與強隊抗衡，得繼續保持下去。」

獨行俠主帥卡萊爾（Rick Carlisle）表示，唐西奇數度以無以倫比的進球展現其天賦，「史上僅有少數球員能做到，詹姆斯是其一，唐西奇也身在其中，那後撤步跳投的難度之高難以形容，他做來卻易如反掌。」

獨行俠另有四人得分上雙，萊特（Delon Wright）17分、9助攻，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、傑克森（Justin Jackson）、鮑威爾（Dwight Powell）各挹注15分。