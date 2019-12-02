NBA／綠衫軍「雙少」挺身 塞爾蒂克賞尼克6連敗

2019-12-02 08:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



「一哥」華克（Kemba Walker）手感冷，塞爾蒂克「雙少」21歲泰托姆（Jayson Tatum）、23歲布朗（Jaylen Brown）2日對尼克挺身而出，泰托姆轟下30分外帶生涯新高7助攻，布朗挹注28分，綠衫軍終場113：104擊敗尼克，笑納近四場第三勝，也送給尼克六連敗。

華克此役全場18投僅6中，不過仍有「雙十」16分、10助攻外帶5籃板進帳，賽後對兩位小老弟表現讚譽有佳，尤其當自己命中率欠佳之際，率領球隊迎向勝利，「他們天賦異稟且相當年輕，在我命中率不佳時仍能贏球，這在我生涯中並不常見，我非常開心。」

泰托姆賽後表示，前役半場打完落後最終輸球，球隊不想重蹈覆轍，半場休息球隊進到休息室都有共識，必須打出積極態度，自己進攻端則保持侵略性以及穩定性。

塞爾蒂克第3節一度落後達9分，不過隨後以8：1攻勢反擊，華克第3節倒數5分鐘的三分冷箭，幫助球隊追到2分落後。末節綠衫軍攻勢再起，奧傑萊（Semi Ojeleye）、布朗、泰托姆攜手帶出17：2攻勢逆轉超前，終場前1分半取得11分領先，拿下勝利。

康特（Enes Kanter）同樣有「雙十」11分、11籃板進帳，沃納梅克（ Brad Wanamaker）挹注11分，藍道攻下尼克隊最佳26分。