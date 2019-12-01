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NBA／今日戰績表 哈登飆60分僅出手24次史上最少

2019-12-01 16:14聯合新聞網 整理

哈登(左)此役只打三節，且只出手24次就攻下60分，是史上60分最少出手數，可見...
哈登(左)此役只打三節，且只出手24次就攻下60分，是史上60分最少出手數，可見他手感超級火燙。 美聯社
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NBA今日戰績表

金塊 97:100(OT) 國王

溜馬 116:119 76人

老鷹 111:158 火箭

黃蜂 96:137 公鹿

NBA明日賽程

時間 客場 主場

04:00 熱火 vs. 籃網

04:30 灰熊 vs. 灰狼

04:30 塞爾蒂克 vs. 尼克

05:00 獨行俠 vs. 湖人(緯來體育台10:30 D-Live)

06:00 雷霆 vs. 鵜鶘

06:00 馬刺 vs. 活塞

07:00 勇士 vs. 魔術

07:00 爵士 vs. 暴龍(緯來體育台)

11:30 巫師 vs. 快艇(愛爾達體育1台)

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