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NBA／終場前2次關鍵抄截 西蒙斯：我引以為傲

2019-12-01 13:45聯合報 記者林宋以情／即時報導

西蒙斯全場攻下15分與13助攻，另外終場前兩次抄截更是價值連城。 美聯社
西蒙斯全場攻下15分與13助攻，另外終場前兩次抄截更是價值連城。 美聯社
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贏球有時不光靠得分，76人球星西蒙斯（Ben Simmons）1日對溜馬攻下15分，得分不比轟下32分的安比德（Joel Embiid）亮眼，但終場前兩次抄截全是關鍵，幫助球隊119：116「偷」走勝利。

第4節終場前41.4秒，溜馬隊藉著華倫（T.J. Warren）三罰俱中取得114：113一分領先，倒數13.9秒西蒙斯預測華倫傳球路線，抄截後助攻給哈里斯（Tobias Harris）雙手爆扣超前比數。

9.9秒溜馬隊中場邊線發球，眼明手快的西蒙斯再度抄截成功，還在失去重心前把球傳回場內，破壞溜馬最後一波還送哈里斯上罰球線，再添兩分。溜馬主帥麥克米倫（Nate McMillan）坦言，那兩次抄截令球隊付出代價，也顯露球隊的執行力不佳。

「我熱愛防守，能透過抄截翻轉氣勢，我很引以為傲，也讓我們充滿士氣。如果後場球員能做好他們的工作，進攻會更容易些。」西蒙斯此役拿下15分、外帶13助攻、6籃板、4抄截。

西蒙斯還特別提到前四季都披76人戰袍的麥克康納爾（T.J. McConnell），這是他轉戰溜馬後首度造訪費城，76人隊首節結束播放影片向他致敬，76人主帥布朗（ Brett Brown ）也與他擁抱。西蒙斯說：「我曾在這裡看著麥克康納爾拚戰，很高興能與他碰頭，我跟許多人一樣都愛他。」

西蒙斯溜馬76人

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