NBA／西蒙斯13秒連2「偷」 76人主場9連勝

2019-12-01 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



西蒙斯攻下15分、13助攻、6籃板、4抄截，尤其終場前兩次抄截甚是關鍵。 美聯社 分享 facebook

面對賽前拉出五連勝的溜馬，76人隊明星中鋒安比德（Joel Embiid）繼續主場逞威，此役攻下32分，西蒙斯（Ben Simmons）更扮演要角，終場前13秒連兩次「神偷」抄截得手，幫助球隊製造兩波進攻，終場119：116退溜馬豪取主場九連勝。

76人前役自落後16分的逆境反敗為勝，主帥布朗（Brett Brown）稱讚球隊防守漸入佳境，該役安比德抓下本季最佳17籃板外帶3阻攻，無論場內、場外的表現更讓菜鳥賽布爾（Matisse Thybulle）直呼大開眼界。

拋開上周對暴龍得分掛蛋，安比德洗心革面，繼對國王隊攻下33分、16籃板後，今日迎戰溜馬隊再轟32分、11籃板，開季累計10場至少得分20分、10籃板。

但此役不得不提西蒙斯，他攻下15分、13助攻、6籃板、4抄截，尤其終場前兩次抄截甚是關鍵。

溜馬隊倒數13.9秒還保有1分領先，西蒙斯快手抄截，助攻給哈里斯爆扣，終場前9.9秒反超比分，暫停後西蒙斯再展「神偷」，抄截蘭姆（Jeremy Lamb）得手，站上罰球線的哈里斯兩罰俱中再添分數。

儘管波格登（Malcolm Brogdon）3.8秒兩罰追到1分差，但安比德2.8秒穩穩兩罰投進，幫助76人鎖定勝局。