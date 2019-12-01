NBA／巴恩斯轟30分 國王落後17分大逆轉碎金塊

2019-12-01 10:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



巴恩斯是國王逆轉最大功臣，30分外帶5籃板、2抄截，全場10罰僅失手一球，且投籃命中率高達五成二。 路透 分享 facebook

尋求八連勝的金塊隊，今日作客國王隊嘗到兩周以來首敗。沒能掌握半場17分領先，反倒讓國王隊上演逆轉戲碼，巴恩斯（Harrison Barnes）轟下30分，希爾德（Buddy Hield）終場前9.5秒關鍵兩罰俱中，國王100：97險勝金塊，終止二連敗。

戰績高居西區第二的金塊隊近況極佳，近六戰客場勇奪五勝，未料在沙加緬度踢到鐵板。半場落後17分的國王，第三節巴恩斯跳出連罰帶投，攜手希爾德4分鐘內回敬13：7攻勢，巴恩斯單節拿下12分，一度將差距縮小到5分差，第四節倒數22.9秒，希爾德上籃扳平戰局。

開賽就苦苦追趕的國王，直到延長賽巴恩斯跳投命中才首度超前，但哈里斯（Gary Harris）隨後三分球要回領先。巴恩斯再度挺身而出連下4分，哈里斯終場前14.9秒罰球追回兩分，但希爾德9.5秒兩罰穩穩把握，驚滔駭浪中勝出，粉碎金塊八連勝希望。

巴恩斯是國王逆轉最大功臣，30分外帶5籃板、2抄截，全場10罰僅失手一球，且投籃命中率高達五成二，這是他生涯第七場繳出至少30分、5籃板數據，希爾德21分、7籃板、3助攻。金塊隊哈里斯25分、3籃板最佳，P‧米爾賽普（Paul Millsap）僅4分進帳，約柯奇（Nikola Jokic）同樣表現低迷僅7分、10籃板。