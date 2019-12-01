NBA／坐板凳很煎熬 柯瑞：懷念與大夥在休息室

2019-12-01 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



柯瑞坦言，只能作壁上觀令他十分煎熬。 美聯社 分享 facebook

塞爾蒂克海瓦德（Gordon Hayward）距離重返球場時間不遠，金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）則還得等上一陣子，對他而言或許也是最漫長的兩個月。柯瑞坦言，只能作壁上觀令他十分煎熬，且懷念以前與籃球為伍，以及和隊友在休息室的時光。

缺陣滿一個月的柯瑞是在10月31日對太陽比賽中，切入時重心不穩摔落在地，隨後遭拜恩斯（Aron Baynes）重壓左手，導致第二掌骨骨折，並在2日完成手術，展開為期三個月的復健生活，柯瑞說：「最煎熬的部分就是得壓抑想拚戰的靈魂，那些與籃球為伍，在休息室和大夥相處，這是我最懷念的部分，我也熱愛打球。」

與所有歷經創傷的人一樣，柯瑞也經歷了四個階段，從起初否認、拒絕接受事實，進而以開玩笑方式分散注意力，第三階段是焦慮，最後得知診斷結果得休息至少三個月時則是沮喪。

柯瑞坦言，起初他還能樂觀以對，以為最多就是五周，覺得自己可以接受，直到檢查結果出爐，必須休兵三個月且包括動刀，心情多少受到影響。這是柯瑞這麼長時間以來，首度長時間休兵，「過去最多就是五至六周。這代表我只能打到三分之一個球季，令我感到陌生地可怕，要在球季間休息三個月，十分詭異。」