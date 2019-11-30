NBA／作客馬刺再被噓爆 雷納德：已沒感覺

2019-11-30 16:16 聯合新聞網 綜合報導



雷納德（左）以快艇球員身份重返馬刺，再度被噓爆。 美聯社 分享 facebook

現效力快艇的雷納德（Kawhi Leonard），今日首度以快艇球員身份重返老東家聖安東尼馬刺主場；在2018年跟暴龍上演交易戲碼的雷納德，引起多數馬刺迷不滿，如今時隔多日，黑衫軍曾經的FMVP返家，並沒有受到愛戴，球迷依舊難掩心中怒火，大力唾棄雷納德。

雷納德與快艇一同做客馬刺，滿座的球迷見到過去的當家球星完全不留情面，在球員出場介紹到雷納德的同時，球場頓時傳來震耳欲聾的噓聲，以表雷納德2018年離隊時處理不當的不滿。事實上，今年一月雷納德以暴龍球員身份重返聖安東尼時，早已被馬刺迷噓到不行，且同樣是在球員出場介紹時被噓。

More fans, more boos for Kawhi. Still, nothing to level of last year’s torrent of boos. pic.twitter.com/nkD9Rx2wfZ — Raul Dominguez Jr. (@Abrjsdad) November 30, 2019

比起之前被噓的程度，這次馬刺迷更是沒在放水，噓聲有增無減；但賽後雷納德受訪時針對被噓一事表示：「我沒什麼感覺，就只是一場普通的客場賽事。」