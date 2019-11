NBA／作客馬刺再被噓爆 雷納德：已沒感覺

雷納德(左)以快艇球員身份重返馬刺,再度被噓爆。 美聯社 分享 facebook

現效力快艇的雷納德(Kawhi Leonard),今日首度以快艇球員身份重返老東家聖安東尼馬刺主場;在2018年跟暴龍上演交易戲碼的雷納德,引起多數馬刺迷不滿,如今時隔多日,黑衫軍曾經的FMVP返家,並沒有受到愛戴,球迷依舊難掩心中怒火,大力唾棄雷納德。

雷納德與快艇一同做客馬刺,滿座的球迷見到過去的當家球星完全不留情面,在球員出場介紹到雷納德的同時,球場頓時傳來震耳欲聾的噓聲,以表雷納德2018年離隊時處理不當的不滿。事實上,今年一月雷納德以暴龍球員身份重返聖安東尼時,早已被馬刺迷噓到不行,且同樣是在球員出場介紹時被噓。

More fans, more boos for Kawhi. Still, nothing to level of last year’s torrent of boos. pic.twitter.com/nkD9Rx2wfZ