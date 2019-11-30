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NBA／貴客降臨 大谷現身湖人主場支持八村壘

2019-11-30 15:13聯合新聞網 綜合報導

大谷翔平（中）現身湖人主場支持日籍旅美球員八村壘。 美聯社
大谷翔平（中）現身湖人主場支持日籍旅美球員八村壘。 美聯社
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巫師感恩節後作客洛杉磯，雖103:125慘敗湖人，但場邊出現亮點。大聯盟日籍二刀流投手大谷翔平，今前往洛杉磯主場觀看八村壘打球，兩人也在賽前合影留念。

目前效力天使的大谷翔平現身湖人主場，幫NBA打拚的小老弟八村壘加油打氣，讓日本棒、籃兩大新星在洛城合體。有老大哥在場邊加持，八村壘15投7中砍進全隊次高16分，另抓下8顆籃板；不過巫師群面對雙星帶領的湖人大軍，仍顯劣勢，終場103:125吞敗。

因為巫師一路被湖人壓著打，前來觀賽的大谷翔平難免失望，鏡頭多次帶到大谷，表情看起來相當無奈。

八村壘大學時期效力岡薩加大學（Gonzaga University），今年選秀在第9順位被巫師選中，打破先例成為日本史上首位在首輪被選中的球員。大谷則是2013年在日職開啟生涯，直至2017年皆是北海道火腿鬥士一員；2018年展開大聯盟之旅，先前因傷長時間任打擊，近期已漸漸康復，預計來季能重返投手丘。

洛杉磯感恩節北海道

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