NBA／貴客降臨 大谷現身湖人主場支持八村壘

大谷翔平(中)現身湖人主場支持日籍旅美球員八村壘。 美聯社 分享 facebook

巫師感恩節後作客洛杉磯,雖103:125慘敗湖人,但場邊出現亮點。大聯盟日籍二刀流投手大谷翔平,今前往洛杉磯主場觀看八村壘打球,兩人也在賽前合影留念。

目前效力天使的大谷翔平現身湖人主場,幫NBA打拚的小老弟八村壘加油打氣,讓日本棒、籃兩大新星在洛城合體。有老大哥在場邊加持,八村壘15投7中砍進全隊次高16分,另抓下8顆籃板;不過巫師群面對雙星帶領的湖人大軍,仍顯劣勢,終場103:125吞敗。

因為巫師一路被湖人壓著打,前來觀賽的大谷翔平難免失望,鏡頭多次帶到大谷,表情看起來相當無奈。

Japanese sports royalty is in L.A. tonight as Angels pitcher/slugger Shohei Ohtani sits courtside to watch Rui Hachimura. (Flea of the RHCP is next to him) pic.twitter.com/wPlHTPp9IH