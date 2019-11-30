NBA／76人16分大逆轉 前達欣中鋒佩爾首秀繳四阻攻

2019-11-30 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



伊尼斯(左)。 路透 分享 facebook

儘管上半場一度落後紐約尼克16分，但費城76人今天上演絕地大反撲，下半場們靠著替補出發的伊尼斯（James Ennis III）扮演板凳暴徒，於第三節逆轉戰局，加上過去曾來台打過SBL的佩爾（Norvel Pelle）也在生涯首場例行賽送出四阻攻，終場76人就以101：95擊敗尼克，收下近七場比賽以來的第六勝。

76人今天作客尼克主場卻在上半場出現進攻熄火的狀況，兩節賽事中合計僅拿下39分，上半場一度落後達到16分之多，反觀尼克上半場就有三人得分來到雙位數。

不過下半場76人伊尼斯挺身而出，他先是在第三節槍響前連續命中兩顆三分球，幫助76人超前比數，第四節更是延續火力，單節再進帳10分，其中包括比賽最後8.3秒兩罰俱中，幫助76人完成逆轉秀。

76人今天以安比德（Joel Embiid）拿下27分17籃板表現最佳，下半場火力全開的伊尼斯則有20分進帳，尼克今天雖然也有五人得分來到雙位數，但是下半場卻出現無預警熄火的狀況，最終只能吞下五連敗。

76人今天陣中另一大亮點，則是過去曾來台效力過SBL達欣工程的中鋒佩爾，今年與76人簽下雙向合約的他在今天迎來個人生涯首場NBA例行賽，並且繳出3分2籃板4阻攻，成為聯盟近9年來第四位、76人隊史第二位在生涯處女秀就有至少四阻攻表現的球員，而76人前一位達成此紀錄的球員是身高229公分的巨塔布萊德利（Shawn Bradley），他生涯首場比賽就對戰巫師完成單場八阻攻紀錄。