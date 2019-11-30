親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
HBL
綜合
路跑

高以翔要回家了！傳將安眠金寶山 與鄧麗君當鄰居

運動筆記勇敢挑戰，因為我堅持【賽事】 2020 愛你愛你！國家地理頻道世界地球日，愛跑喔～
健行筆記早安！鳶嘴山~鳶嘴稍來大O三員縱走【回不去了 那就豪邁縱走六連峰】
NBA焦點球員- Bojan Bogdanovic (11月30日)焦點球員- Trae Young 狂轟49分 (11月30日)

NBA／76人16分大逆轉 前達欣中鋒佩爾首秀繳四阻攻

2019-11-30 11:55聯合報 記者劉肇育／即時報導

伊尼斯(左)。 路透
伊尼斯(左)。 路透
分享

儘管上半場一度落後紐約尼克16分，但費城76人今天上演絕地大反撲，下半場們靠著替補出發的伊尼斯（James Ennis III）扮演板凳暴徒，於第三節逆轉戰局，加上過去曾來台打過SBL的佩爾（Norvel Pelle）也在生涯首場例行賽送出四阻攻，終場76人就以101：95擊敗尼克，收下近七場比賽以來的第六勝。

76人今天作客尼克主場卻在上半場出現進攻熄火的狀況，兩節賽事中合計僅拿下39分，上半場一度落後達到16分之多，反觀尼克上半場就有三人得分來到雙位數。

不過下半場76人伊尼斯挺身而出，他先是在第三節槍響前連續命中兩顆三分球，幫助76人超前比數，第四節更是延續火力，單節再進帳10分，其中包括比賽最後8.3秒兩罰俱中，幫助76人完成逆轉秀。

76人今天以安比德（Joel Embiid）拿下27分17籃板表現最佳，下半場火力全開的伊尼斯則有20分進帳，尼克今天雖然也有五人得分來到雙位數，但是下半場卻出現無預警熄火的狀況，最終只能吞下五連敗。

76人今天陣中另一大亮點，則是過去曾來台效力過SBL達欣工程的中鋒佩爾，今年與76人簽下雙向合約的他在今天迎來個人生涯首場NBA例行賽，並且繳出3分2籃板4阻攻，成為聯盟近9年來第四位、76人隊史第二位在生涯處女秀就有至少四阻攻表現的球員，而76人前一位達成此紀錄的球員是身高229公分的巨塔布萊德利（Shawn Bradley），他生涯首場比賽就對戰巫師完成單場八阻攻紀錄。

76人尼克SBL

相關新聞

NBA／進湖人要他點頭 經紀人爆詹姆斯權勢太大

2019-11-30 09:10

NBA／安戴托昆波強勢領軍 公鹿笑納10連勝

2019-11-30 11:29

NBA／籃網回擊綠衫軍 華克：讓厄文的一切放下

2019-11-30 08:40

MLB／沒錢如何爭自由球員？雙城打出氣氛牌

2019-11-30 07:56

NBA／妻子疑受種族歧視開除 韋德嗆美國達人秀

2019-11-29 16:28

NBA／快艇三槍全面熄火 7連勝慘遭馬刺終結

2019-11-30 12:20

NBA／波格丹諾維奇末節飆16分 柯利再返曼菲斯成功復仇

2019-11-30 12:12

NBA／鮑威爾33分飆新高 暴龍贏得6連勝

2019-11-30 12:09

NBA／三分外線突飛猛進 席亞康歸功日練千球

2019-11-30 11:30

NBA／第四節末慘遭逆轉 活塞對戰黃蜂9連敗

2019-11-30 11:25

NBA／今日戰績表 公鹿字母哥強攻33分助隊拉出10連勝

2019-11-30 11:04

NBA／稱擁抱厄文非搏版面 史馬特：他是我兄弟

2019-11-30 10:41

NBA／英格倫續約鵜鶘有譜？ 葛里芬透露絕對有意留人

2019-11-30 10:16

NBA／加拿大男籃備戰奧運資格賽 向維金斯遞出橄欖枝

2019-11-30 09:59

NBA／單場49分改寫紀錄 前綠衫軍後衛揚名歐洲聯賽

2019-11-30 09:42

NBA／最美的感恩節 布萊恩IG紀念認識妻子20年

2019-11-29 17:46

NBA／刪光IG貼文引猜測 德羅展：只是討厭社群媒體

2019-11-29 17:02

NBA／敞雙臂擁抱前隊友回歸 安戴托昆波：這永遠是家

2019-11-29 15:41

NBA／雷納德不缺席作客聖城 厄文對綠衫軍再掛免戰牌

2019-11-29 15:39

NBA／搶奪伊古達拉大作戰 傳獨行俠也有意參一腳

2019-11-29 14:59

NBA／昔情緒失控險斷送生涯 史馬特：就差八分之一吋

2019-11-29 14:37

NBA／城市版球衣出爐 新款式一次完整盡覽

2019-11-29 13:01

NBA／轉戰發展聯盟遇重傷報銷 傑克不放棄今復出再戰

2019-11-29 11:45

NBA／藝人高以翔猝逝 艾倫、林書豪發IG悼念

2019-11-29 11:22

NBA／狄瓦茲遭控刻意不選唐西奇 國王主播直斥假新聞

2019-11-29 11:03

NBA／東奧資格錦標賽 唐西奇允諾為祖國出賽

2019-11-29 10:50

NBA／險些弄傷詹皇、戴維斯 哈特回應動作骯髒指控

2019-11-29 10:18

NBA／打碎戰術板噴血 柯爾：1年只有2次額度

2019-11-29 10:02

NBA／詹皇抱怨挑戰判決失敗 裁判推特發文釋疑

2019-11-29 09:37

NBA／今日戰績表 感恩節休兵雷納德明戰老東家馬刺

2019-11-29 09:33

厄文華麗開季背後暗藏漩渦 籃網前途讓人擔憂

2019-11-29 07:00

活塞徒擁虛名天賦 想翻身需要重建防守

2019-11-29 07:00

放掉唐西奇沒什麼好後悔 老鷹更該全力栽培楊恩

2019-11-28 07:00

不可忽略的熊熊烈火 邁阿密重返列強的秘密

2019-11-28 07:00

當詹皇還在聯盟之巔 安東尼卻賭上最後一搏

2019-11-22 07:00

同隊兄弟檔真能戰力加乘 還是純粹搞噱頭？

2019-11-21 07:00

馬刺無傷兵竟吞6連敗 波波維奇江郎才盡了嗎？

2019-11-20 07:00

亂投藥還是有備而來？ 安東尼的最後救贖之旅

2019-11-18 07:00

楊恩大躍進跳過撞牆期 老鷹更值得被期待

2019-11-15 07:00
看更多

熱門文章

NBA／城市版球衣出爐 新款式一次完整盡覽

2019-11-29 13:01

NBA／昔情緒失控險斷送生涯 史馬特：就差八分之一吋

2019-11-29 14:37

NBA／搶奪伊古達拉大作戰 傳獨行俠也有意參一腳

2019-11-29 14:59

NBA／妻子疑受種族歧視開除 韋德嗆美國達人秀

2019-11-29 16:28

NBA／進湖人要他點頭 經紀人爆詹姆斯權勢太大

2019-11-30 09:10

NBA／敞雙臂擁抱前隊友回歸 安戴托昆波：這永遠是家

2019-11-29 15:41

網球／暫別網壇一年 36歲盧彥勳宣告澳網復出

2019-11-29 15:26

NBA／雷納德不缺席作客聖城 厄文對綠衫軍再掛免戰牌

2019-11-29 15:39

MLB／劉致榮火球成招牌 紅襪農場新秀排16

2019-11-30 09:01

關懷盃／小球員問林智勝 「王柏融跟你誰強？」

2019-11-29 17:40

黑豹旗／兩支再見安打 東石擊敗北科首次進四強

2019-11-29 22:17

NBA／刪光IG貼文引猜測 德羅展：只是討厭社群媒體

2019-11-29 17:02

NBA／籃網回擊綠衫軍 華克：讓厄文的一切放下

2019-11-30 08:40

MLB／紐媒預測FA落點 洋基收小史、天使搶柯爾

2019-11-30 07:57

MLB／太空人還有奧步？洋基指控用閃光燈干擾

2019-11-29 16:43

MLB／離開馬林魚 陳偉殷有望完成對戰30隊拼圖

2019-11-30 08:23

NBA／最美的感恩節 布萊恩IG紀念認識妻子20年

2019-11-29 17:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top