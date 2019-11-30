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NBA賽事精華- 塞爾蒂克 vs. 籃網 (11月30日)焦點球員- Spencer Dinwiddie (11月30)

NBA／稱擁抱厄文非搏版面 史馬特：他是我兄弟

2019-11-30 10:41聯合報 記者劉肇育／即時報導

籃網隊厄文(左)與塞爾蒂克華克。 美聯社
籃網隊厄文(左)與塞爾蒂克華克。 美聯社
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布魯克林籃網後衛厄文（Kyrie Irving）在今天球隊與前東家波士頓塞爾蒂克隊之戰後，與前隊友史馬特（Marcus Smart）、泰托姆（Jayson Tatum）等人相擁的畫面，被認為是與前東家間的關係破冰，賽後史馬特也強調，與厄文的擁抱並非是想搏版面，而是因為他把對方當作兄弟一般對待。

厄文在今年夏天與籃網簽下四年合約，草草結束與綠衫軍的兩年合作關係，不過這也讓他成為塞爾蒂克球迷攻擊的箭靶，尤其是在球隊近兩場比賽交手中，儘管厄文因傷未能上陣，但仍是場外最火熱的話題。

而今天在籃網於主場擊敗塞爾蒂克後，在場邊觀戰的厄文也在賽後與前隊友們逐一擁抱，其中昔日後場搭檔史馬特也不忘為厄文打圓場，強調已經厭惡再聽到關於厄文與綠衫軍的負面話題，因為每次聽到都彷彿在打自己的臉。

「我的意思是，我們彼此間並沒有什麼對立情緒，我擁抱厄文並不是為了上電視，而是因為我們是兄弟。」史馬特賽後說：「我已經厭倦聽到厄文的話題了，他如今不在這邊打球了，但我們球迷一直都在討論他，這就像是在打我們球員臉一般。」

而今天與厄文擁抱長達數十秒的泰托姆也說：「我跟他一直都有保持聯繫，儘管從夏天開始我們就不曾再見面，這次能再見面我真的很開心。波士頓的球迷都很強硬，但他們並無惡意，且依舊愛著他。」

厄文塞爾蒂克史馬特

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