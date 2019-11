NBA／稱擁抱厄文非搏版面 史馬特：他是我兄弟

籃網隊厄文(左)與塞爾蒂克華克。 美聯社 分享 facebook

布魯克林籃網後衛厄文(Kyrie Irving)在今天球隊與前東家波士頓塞爾蒂克隊之戰後,與前隊友史馬特(Marcus Smart)、泰托姆(Jayson Tatum)等人相擁的畫面,被認為是與前東家間的關係破冰,賽後史馬特也強調,與厄文的擁抱並非是想搏版面,而是因為他把對方當作兄弟一般對待。

厄文在今年夏天與籃網簽下四年合約,草草結束與綠衫軍的兩年合作關係,不過這也讓他成為塞爾蒂克球迷攻擊的箭靶,尤其是在球隊近兩場比賽交手中,儘管厄文因傷未能上陣,但仍是場外最火熱的話題。

而今天在籃網於主場擊敗塞爾蒂克後,在場邊觀戰的厄文也在賽後與前隊友們逐一擁抱,其中昔日後場搭檔史馬特也不忘為厄文打圓場,強調已經厭惡再聽到關於厄文與綠衫軍的負面話題,因為每次聽到都彷彿在打自己的臉。

「我的意思是,我們彼此間並沒有什麼對立情緒,我擁抱厄文並不是為了上電視,而是因為我們是兄弟。」史馬特賽後說:「我已經厭倦聽到厄文的話題了,他如今不在這邊打球了,但我們球迷一直都在討論他,這就像是在打我們球員臉一般。」

而今天與厄文擁抱長達數十秒的泰托姆也說:「我跟他一直都有保持聯繫,儘管從夏天開始我們就不曾再見面,這次能再見面我真的很開心。波士頓的球迷都很強硬,但他們並無惡意,且依舊愛著他。」

