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NBA賽事精華- 塞爾蒂克 vs. 籃網 (11月30日)焦點球員- Spencer Dinwiddie (11月30)

NBA／單場49分改寫紀錄 前綠衫軍後衛揚名歐洲聯賽

2019-11-30 09:42聯合報 記者劉肇育／即時報導

拉金(左)。 歐新社資料照
拉金(左)。 歐新社資料照
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儘管在NBA的發展並不順遂，但前波士頓塞爾蒂克後衛拉金（Shane Larkin）今天在代表土耳其安納托利亞艾菲斯籃球俱樂部出賽時，以單場拿下49分的表現改寫歐洲聯賽單場最高得分紀錄，其中包括三分球12投10中的好表現，讓不少國外媒體直言，他將有機會敲開重返NBA的大門。

來自於邁阿密大學的拉金，在2013年選秀會上於首輪第18順位被老鷹選入，不過隨即就被交易到達拉斯，並且在夏季聯賽期間就因為腳踝骨折缺賽了三個月，傷癒復出後他仍代表小牛（現為獨行俠）出賽48場，繳出平均2.8分1.5助攻的數據。

不過接下來幾年他卻接連換東家，包括轉戰尼克、籃網與塞爾蒂克，還一度前往西班牙討生活，而拉文最後一次在NBA出賽是在去年四月時披上綠衫軍戰袍迎戰前東家籃網，當時他拿下12分10助攻7助攻的表現，但仍未在季後獲得續約，讓他決定轉戰土耳其聯賽。

在土耳其的首個賽季，拉金就證明身手，不僅幫助安納托利亞艾菲斯籃球俱樂部拿下土耳其聯賽冠軍，自己也抱回冠軍賽MVP獎座，隨後他更與球隊征戰歐洲聯賽，並在今天出戰德國拜仁慕尼黑的比賽中，單場投進10顆三分球拿下49分，改寫歐洲聯賽單場最高得分紀錄，也追平單場三分球命中紀錄。

對於改寫歐洲聯賽紀錄，拉金賽後說：「我真的不知道該怎麼形容今晚的狀況，但這就是一個你會在投進前兩球後，就覺得籃框像大海一樣的夜晚，我真的很以自己的表現為榮，毫無疑問，我受到莫大的祝福。」

拉金在今年夏天與球隊簽下一份「一加一」合約，內容包括明年夏天他得以跳出合約重返NBA，在今天改寫紀錄後，預計將會引發多支NBA球隊對他的興趣。

NBA塞爾蒂克籃網

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