NBA／籃網回擊綠衫軍 華克：讓厄文的一切放下

2019-11-30 08:40 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



籃網丁迪威(左)狂轟32分助隊打敗塞爾蒂克。 路透 分享 facebook 儘管球隊一哥厄文（Kyrie Irving）持續缺陣，但布魯克林籃網與波士頓塞爾蒂克二連戰的第二場比賽氣氛仍是劍拔弩張，前一戰在客場輸球的籃網回到主場後靠著丁威迪（Spencer Dinwiddie）猛轟32分，以及籃網主場球迷的全力支持下，終場就以112：107扳回一城。

籃網與塞爾蒂克今年休賽季期間因為厄文的轉隊異動而變得爭鋒相對，兩軍本賽季的首度碰頭，塞爾蒂克就在頂替厄文空缺的華克（Kemba Walker）拿下39分領軍下擊敗籃網，但今天兩隊回到布魯克林再戰，籃網球迷毫不留情地給予華克噓聲，並在他罰球時高喊「厄文更好」，力挺在場邊觀賽的主控。

不僅球迷全力捍衛主場，籃網球員今天同樣火力全開，後衛丁威迪全場投進六顆三分球拿下32分，在他領軍下籃網先發球員全數得分來到雙位數，終場就以五分差距帶走勝利，成功扳回顏面。

儘管與前東家鬧得不歡而散，但在今天比賽結束後厄文仍舊與泰托姆（Jayson Tatum）、史馬特（Marcus Smart）等老隊友以及華克擁抱，試圖用行動打破彼此間不合的傳聞。

賽後華克談到了塞爾蒂克與厄文間的關係時，也不忘為彼此打圓場，「我和厄文是老朋友了，賽後我們簡單的聊了幾句，我知道塞爾蒂克球迷跟他之間有點不太愉快，對他有點情緒，但現在一切都該結束了，我現在在波士頓、他在布魯克林，讓一切隨風而去吧。」