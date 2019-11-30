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MLB／沒錢如何爭自由球員？雙城打出氣氛牌

2019-11-30 07:56聯合報 記者陳宛晶／即時報導

雙城隊教頭波德利。 美聯社
雙城隊教頭波德利。 美聯社
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同樣有先發輪值補強需求，雙城無力將目標瞄準柯爾（Gerrit Cole）和史特拉斯堡（Stephen Strasburg）兩位「S級」強投，只能將雷達對準便宜一些的「A級貨」，總教練波德利（Rocco Baldelli）打出金錢不是唯一、一起相處的人事物也很重要為號召，希望獲得自由球員青睞。

雙城今年以美聯中區第一之姿出線，卻在分區系列賽遭洋基橫掃，補強再戰明年刻不容緩，但柯爾與小史兩位沒有破紀錄合約簽不下來的超級強投，雙城想都不敢想，柳賢振、邦賈納（Madison Bumgarner）和惠勒（Zack Wheeler）等人才是切合實際的追逐目標。

無法參與錢鬥，雙城如何在自由球員競逐中勝出？波德利表示，「當球員要簽下一份年限不算短的合約時，要考慮的事情有很多，不只是會拿到多少錢，還有很多重要因素，像是是否待得舒服、是否有想要相處、一起工作的人，我認為那也很重要。」

一起工作的對象也很重要，正因為如此，雙城目前懸缺的投手教練和牛棚教練，也亟待確定人選；雙城投手教練海夫納（Jeremy Hefner）轉戰大都會，板凳教練薛爾頓（Derek Shelton）則接下海盜兵符，波德利說：「要尋找出色的接替人選，這確實會是挑戰。」

波德利去年冬天剛接下雙城兵符，已參與過爭取自由球員的過程，結局有好有壞，摩頓（Charlie Morton）最終婉拒雙城、加入光芒，克魯茲（Nelson Cruz）則棄光芒、選擇雙城。

波德利表示，「我們去年所做的事都有意義，我很享受與球員們聊天的過程，他們之中有人最終選擇雙城、也有人拒絕我們，這些對話都是有價值的。」

雙城自由球員柯爾

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