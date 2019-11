NBA／刪光IG貼文引猜測 德羅展：只是討厭社群媒體

馬刺隊主將德羅展(左)刪光IG貼文,引發各種猜測。 美聯社 分享 facebook

馬刺明星後衛德羅展(DeMar DeRozan)日前因刪光Instagram貼文,引發各種猜疑是否將被交易。不過,當事人昨日跳出來澄清自己只是「不喜歡社群媒體」。

馬刺昨天101:113輸給灰狼賽後,德羅展對刪光IG貼文一事進行解釋,表示:「說白了,我就是不喜歡社群媒體。我不是網路潮流的粉絲,從來都不是。我常常希望我能在90年代打球。那個時候根本不用因社群媒體有壓力。我會讓別人留言,但我很討厭。」

DeMar on clearing his Instagram account: "I don’t even like social media, honestly. I’m not a big fan of social media, never been. To this day I always wish I had played in the 90s so I wouldn’t deal with social media. I just let people talk. Me, personally, I hate it." #Spurs