NBA/妻子疑受種族歧視開除 韋德嗆美國達人秀

2019-11-29 16:28 聯合新聞網 綜合報導



退休NBA球星韋德(右)為妻子尤妮恩遭電視節目開除抱不平。 美聯社 分享 facebook

熱火傳奇球星韋德(Dwyane Wade),雖高掛球鞋,但在球場外的活動仍相當活躍。近日因老婆深陷種族歧視風波,特別在推特上發文替自己老婆發聲。

韋德的老婆尤妮恩(Gabrielle Union)2019年開始擔任選秀節目《美國達人秀》第14季評審,不過在日前被節目組炒掉,原因雖尚未公開,但據《福斯新聞頻道》八卦版報導,尤妮恩之所以被續聘為來季評審,有很大原因是節目內部人士對其外表不滿,宣稱尤妮恩的髮型「相當黑人」,不適合節目的核心觀眾。

韋德一得知自己太太受到如此對待,便在推特上力挺尤妮恩,表示:「男人會說謊,女人也會,但數字不會。長時間以來,很多人跟我說過我老婆是他們看《美國達人秀》最主要的原因,他們喜歡他的觀察力跟真誠的表現。」

“Men lie, Women lie, numbers don’t” Over this past year I’ve been approached by many people saying that my wife @itsgabrielleu is the main reason they’ve started watching #AGT or that they love her insight and sincerity on the show. — DWade (@DwyaneWade) November 27, 2019

韋德接著補充:「所以我知道我老婆被炒之後,我第一個想法是『為什麼』,我還在等待合理的解釋。不過只要認識尤妮恩,或知道她的人,都知道她為黑人群體、文化付出很多心力。」

So when i got the news that my wife was being fired—my first question was obviously why!? Iam still waiting on a good answer to that question. But if anyone knows @itsgabrielleu or have heard of her you know she’s an advocate for our community and culture. — DWade (@DwyaneWade) November 27, 2019

事實上,尤妮恩本人不只一次批評節目種族歧視的問題。據悉,曾有選手在表演時拿「韓國餐廳的菜單」當笑話題材,甚至有人模仿碧昂絲(Beyonce)時將手給塗黑。雖多次發言,但都遭刪除。

不過韋德也支持老婆敢於表達意見的做法,表示:「你真的很棒,沒有因此忘記我們是如何教女兒的。你是世界上最棒的評審。」