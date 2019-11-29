厄文華麗開季背後暗藏漩渦 籃網前途讓人擔憂

籃網當家球星厄文(Kyrie Irving)在今年打出華麗的開季，試圖挑起大樑，以補足杜蘭特(Kevin Durant)預計整季報銷的缺口。他在開幕戰首秀就石破天驚地砍下50分7助攻8籃板，但籃網延長賽一分差敗給灰狼。而厄文在10月份前四場繳出恐怖的場均35.3分6.3助攻6籃板1.5抄截1.8失誤，投籃命中率47.5%，三分球命中率40%。

個人數據毫無疑問的搶眼，但球隊卻僅1勝3敗，讓原先期待能藉機看看厄文獨挑大樑能力的一派看法，始終存疑。

厄文轉戰籃網的首季，就開季第一場比賽打得最好，10月份4場比賽都是火熱無比，跟他過去兩季在塞爾蒂克時開季慢熱是完全不同。 歐新社資料照片 分享 facebook

厄文個人數據華麗 但領導能力未見提升

厄文一球在手的街球打法，熱血、瀟灑，觀賞性極高，個人風格強烈，但要與頂級球星並肩而論，他的領導能力卻始終是個疑問。沒有杜蘭特的一季，本該是讓厄文好好與新隊友相處磨合，去證明自己的帶隊能力，但是厄文的心態似乎還沒有成熟到外界所預期的模樣。

原以為厄文常被提起是引發休息室風暴源頭的這派說法，能隨著他離開波士頓而平息下來，但是看起來似乎不然。外媒點出厄文仍然有著獨善其身且情緒化，孤僻不喜與隊友溝通、檢討球賽缺失的一面。

縱使籃網主帥亞特金森(Kenny Atkinson)，隊友喬丹(DeAndre Jordan)出面力挺闢謠，但是這兩年跟厄文有關的負面消息不斷，讓厄文的人氣對比在騎士時期下滑許多。即便他已轉隊，流言依舊跟隨著厄文而蔓延在籃網四周，或多或少都將影響團隊氛圍。

塞爾蒂克過去兩季一堆菜鳥不知敬老尊賢，搞得厄文(右)非常不爽，現在來到籃網，好像還是沒辦法讓他開心。 美聯社 分享 facebook

籃網於11月15號輸給金塊後，戰績為4勝7負，並吞下三連敗，厄文狀態下滑，三場平均投籃命中率39%，三分線更是手感盡失，23投4中，19.6分6.3助攻4.3籃板，厄文也因為個人表現加上肩膀傷勢，對媒體所發表的言論，個人社群上的狀態更新，就能感覺到厄文的情緒不甚開心，似乎在這兩年容易對球賽失去熱情，缺乏職業球員、球星該具備的高度自律，渴望勝利的執著。

厄文缺陣之際 籃網拉長本季最長四連勝

厄文從月中缺席至今未再出賽，略帶諷刺的是球隊卻在這段時間取得5勝2負，當中的四連勝也是本季最長。最近一場籃網以11分之差兵敗波士頓，即便厄文沒有隨隊前往，主場球迷依舊用自製看板來嘲諷、招呼前自家球星厄文，可想而知厄文與綠衫軍，與整座城市間的矛盾看來是很難化解。

塞爾蒂克球迷當然不會給厄文好臉色，逮到機會自然要好好挖苦他一番。 美聯社 分享 facebook

當球隊處於低潮之際，厄文卻沒有適時跳出來力挺隊友，炮口一致向外的去闢謠、對內信心喊話等等，反倒是不願溝通、批評自家人，甚至是不在乎的態度都讓球迷火大。球隊戰績差不打緊，厄文沒有做好一個領袖帶隊就該帶心應有的風範，才令人對於他的評價只能僅於頂級副手、得分砍將，而無法與他的老大哥詹姆斯(LeBron James)相提並論。

即便離開了詹皇身邊，他在波士頓依然無法證明自己能夠獨自帶隊，今夏轉戰籃網，與杜蘭特、喬丹，欲組震撼聯盟的三巨頭，但在杜蘭特缺陣下，厄文狀態起伏，情緒化，因傷缺陣等等，喬丹又無法打出鞏固禁區的影響力，只能替補優質長人艾倫(Jarrett Allen)出賽。

厄文(左)過去在騎士時跟詹姆斯(中)長期合作，久了就認為他有足夠的實力可以像詹皇一樣當老大，離開克里夫蘭後他才知道要帶領一支球隊真的不簡單。 歐新社資料照片 分享 facebook

欲破除流言 厄文得從場外做起

要破除外界對於厄文不在乎團隊合作、批評隊友，對勝負無關緊要的評價，必須從他的內心做起，公開發言得謹言慎行，必須學習更大器的心境去鼓舞隊友，從場外維繫球隊向心力的氛圍做起，才有可能將好表現帶到球場上，幫助球隊提升戰績。

但厄文是不是等到杜蘭特回歸，身邊多了超強戰力的隊友之後，競爭心態是否又完全不一樣，這恐怕只有他自己知道了，但只希望在那之前，籃網不會在內部就先行分崩離析。

等杜蘭特(右)傷癒歸隊後，他否能跟厄文(左)合作愉快恐怕是一個很大的問號，這兩位球員在前東家都受到了很大的心理創傷。 路透 分享 facebook

籃網至今9勝9敗，暫居東區第7名，厄文只要心態正確，搭配籃網一群表現不俗的綠葉，籃網在東區仍有機會打出競爭行情的。

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