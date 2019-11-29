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活塞徒擁虛名天賦 想翻身需要重建防守

2019-11-29 07:00特約記者李亦伸

上季活塞41勝41敗東區第八，賽季最後一刻拿下東區季後賽最後一張門票，第一年掌活塞兵符凱西從暴龍到活塞，證明自己執教能力貨真價實。把多年兵荒馬亂，陣容始終不穩定的活塞帶進季後賽，凱西在團隊防守和挖掘角色球員方面表現相當出色。

原本被預期要漸入佳境，變得更好、默契更完整活塞，今年開季卻打得跌跌撞撞，6勝12敗開局勝率3成3，東區排名第11。活塞現在所發生的一切，都讓人看不懂。活塞團隊三分球命中率3成86，投籃命中率4成64，都在水準以上，每場命中12個三分球排在第15(中段)，似乎不該有這麼差的戰績。

活塞的團隊作戰似乎出了什麼問題，主將葛里芬(左)召集隊友進行溝通，可惜最後還是以...
活塞的團隊作戰似乎出了什麼問題，主將葛里芬(左)召集隊友進行溝通，可惜最後還是以1分差敗給黃蜂。 美聯社
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陣容上明星前鋒葛里芬和明星中鋒佐蒙德「雙星」坐鎮，鋒線+禁區有明顯優勢，今年夏天簽下先發、替補兩相宜前鋒莫里斯輸出穩定，場均貢獻10.7分，三分球命中率近4成。最佳第六人後衛羅斯場均16.2分、5.4助攻，正在演出「浴火重生」令全世界感動好戲，23歲年輕射手肯納德場均16.5分，三分球命中率3成8，出手選擇、臨場發揮更加成熟穩定。

擁有內線雙台柱，更成熟外線射手，超級替補控球和全能鋒線深度，配上穩定三分線投籃和命中率，活塞怎麼看應該要比上季更好。但活塞今年開季一切都走樣，沒有打出更好防守，有效控制失分，籃板球排名倒數第四，場均失分近110分，防守效率跌到倒數第9。今年夏天補進的莫里斯、羅斯兩名主力雖然都有穩定輸出，卻完全未能幫助活塞成為更好球隊。

佐蒙德(右)和葛里芬(中)都有萬夫莫敵之勇，兩人合作即使威力不如詹姆斯+戴維斯，...
佐蒙德(右)和葛里芬(中)都有萬夫莫敵之勇，兩人合作即使威力不如詹姆斯+戴維斯，但也不致於打出現在這種鳥成績吧？ 美聯社
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開季打不出水準 傷兵是主因

葛里芬開季前12場傷停影響很大，復出六戰葛里芬場均貢獻20.2分、5.3籃板，投籃命中率僅4成2，三分球命中率2成7，活塞打出2勝4敗，情況並沒有改善，葛里芬還沒打出他上季24.5分、7.5籃板水平。即使佐蒙德在合約年又打出17.6分+17籃板驚人數據，但葛里芬和佐蒙德都不是帶隊球星，也不是幫助隊友更好的領袖球員。

防守不好 角色球員未能發揮作用

籃板球是活塞今年很大漏洞，在葛里芬傷癒復出之前，除了佐蒙德，活塞沒有一個人籃板超過4.5個。有可能是活塞陣容、配置問題，但活塞不是沒有人手天賦，凱西的用人輪換必須承擔最多責任。

活塞總教練凱西在球員輪調上不像上季那麼得心應手，對新同學羅斯、莫里斯等球員的掌握...
活塞總教練凱西在球員輪調上不像上季那麼得心應手，對新同學羅斯、莫里斯等球員的掌握度還有待加強。 美聯社
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羅斯替補打得相當出色，場均16.2分，5.4助攻全隊第一，但帶動能力有限。莫里斯10.7分、3.8籃板，上場時間不到24分鐘表現也不算差，但給球隊幫助和存在感都很低。

佐蒙德籃板、得分雙17，卻看不見統治力，羅斯、莫里斯個人表現數據都不差，但沒有帶動力和效果，射手肯納德進步看得見，替補後衛加洛威12.8分輸出穩定，卻幫不了活塞防守和團隊。從核心主力到角色球員，活塞並沒能凝聚為一個整體，打出更完整團隊和防守，活塞今年開季令人失望。

老將羅斯(中)和射手肯納德(右)都有不錯的表現，如果團隊默契與防守能更為加強，可...
老將羅斯(中)和射手肯納德(右)都有不錯的表現，如果團隊默契與防守能更為加強，可以選擇更好的三分球出手時機以及降低失分，活塞應該會更好。 美聯社
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如果真要找出活塞堵死病因，活塞一哥葛里芬開季傷停缺陣是最好理由，現在葛里芬歸隊兩周，跟佐蒙德逐漸合體，接下來就看活塞教練凱西的調整、組合。

活塞葛里芬羅斯Andre Drummond

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人

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