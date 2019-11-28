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NBA／AD噓聲中退鵜鶘 詹姆斯：有責任讓他贏

2019-11-28 16:55聯合報 記者劉肇育／即時報導

戴維斯重返紐澳良難逃被主場球迷飽以噓聲，不過他用41分的表現回應球迷。 路透
戴維斯重返紐澳良難逃被主場球迷飽以噓聲，不過他用41分的表現回應球迷。 路透
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儘管回到紐奧良的首場比賽難逃被主場球迷飽以噓聲，但洛杉磯湖人隊明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）今天仍以豪取41分、9籃板的表現，不僅幫助湖人輕取鵜鶘隊，還成為對戰老東家首戰唯一拿超過40分的球員，不過他仍在賽後與好友哈勒戴（Jrue Holiday）互換球衣，表示兩人間的情誼不變。

戴維斯在今年夏天透過交易轉戰湖人後，今天首度回到紐奧良，不過他從開場球員介紹就一路被鵜鶘球迷噓到完賽，不過戴維斯在賽前受訪時就直言，能夠理解鵜鶘球迷的做法，但他也將會幫助湖人全力搶勝。

而戴維斯最終也以改寫紀錄的好表現幫助湖人以兩分差距險勝鵜鶘，談到再一次回到紐奧良的心情時，他說：「上個賽季對於這兩支球隊來說都很艱困，不過我認為現在大家都已經向前看了，兩隊似乎都過得還不錯。」

談到與拿下鵜鶘全隊最高29分的前隊友哈勒戴互換球衣時，戴維斯也強調，兩人間的情誼並未因為他的離開而生變，「他是我的好兄弟，我們一起並肩作戰六年了，並始終保持聯絡，今天他依舊充滿競爭性，跟他對陣會讓比賽變得很有趣，我們的友誼不只於籃球場上。」

今天拿下29分、11助攻的詹姆斯也表示，全隊都很希望為戴維斯拿下這場勝利，「我們有責任讓他贏，因為大家都知道這場比賽對他的意義有多大，不過他自己表現就已經太精采了，我認為能夠與他同隊真的是我莫大的榮幸。」

戴維斯鵜鶘湖人

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