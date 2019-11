NBA／AD噓聲中退鵜鶘 詹姆斯：有責任讓他贏

戴維斯重返紐澳良難逃被主場球迷飽以噓聲,不過他用41分的表現回應球迷。 路透 分享 facebook

儘管回到紐奧良的首場比賽難逃被主場球迷飽以噓聲,但洛杉磯湖人隊明星前鋒戴維斯(Anthony Davis)今天仍以豪取41分、9籃板的表現,不僅幫助湖人輕取鵜鶘隊,還成為對戰老東家首戰唯一拿超過40分的球員,不過他仍在賽後與好友哈勒戴(Jrue Holiday)互換球衣,表示兩人間的情誼不變。

"It's a brotherhood. It's bigger than basketball."



—Anthony Davis on exchanging jerseys with Jrue Holiday postgame 🤝 pic.twitter.com/UTiPIeKKVk