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NBA／今日戰績表 戴維斯砍41還送致勝抄截

2019-11-28 16:52聯合新聞網 整理

戴維斯面對老東家殺紅眼，攻下41分打破轉隊後首次對戰前東家的得分紀錄。 美聯社
戴維斯面對老東家殺紅眼，攻下41分打破轉隊後首次對戰前東家的得分紀錄。 美聯社
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NBA今日戰績表

時間 客場 主場

籃網 110:121 塞爾蒂克

魔術 116:104 騎士

爵士 102:121 溜馬

國王 97:97 76人

活塞 101:102 黃蜂

尼克 98:126 暴龍

熱火 108:117 火箭

老鷹 102:111 公鹿

快艇 121:119 灰熊

灰狼 113:101 馬刺

巫師 140:132 太陽

湖人 114:110 鵜鶘

雷霆 119:136 拓荒者

公牛 90:104 勇士

NBA明日賽程

感恩節全聯盟休兵一日

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