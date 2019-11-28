放掉唐西奇沒什麼好後悔 老鷹更該全力栽培楊恩

隨著獨行俠的天才新人王唐西奇在NBA生涯第二季開打以來屢創紀錄，看似有機會成為史上最年輕的MVP之際，不少人把眼光回放到兩年前的選秀會，重新去看當時放掉唐西奇的三支球隊，究竟哪一隊才是最大的輸家。相較於用狀元籤去選中鋒艾頓的太陽，和用榜眼籤去選前鋒巴格利的國王，那時握有第三順位的老鷹被許多人認為是那年的冤大頭，因為他們已經選了唐西奇在手，但卻決定拿他去和獨行俠換來第五順位的楊恩。事實是否真是如此？

如果不是唐西奇(右)現在熱得發燙，許多球迷可能早已忘了這一幕：在選秀會上率先選進唐西奇的是老鷹隊！ 歐新社資料照片 分享 facebook

雖然艾頓目前因禁藥風波而禁賽，巴格利則是受傷無法上場，但太陽和國王還能勉強掛在西區第八及第九，至於楊恩雖然至今打出亮眼的個人開季，目前場均25.9分、4.4籃板、8.7次助攻卻不敵唐西奇的30.6分、10.1籃板和9.8次助攻，而近期老鷹的戰績更是奇慘無比。老鷹錯了嗎？從現在來看當然是大錯特錯，不只放掉了可能是下一個MVP級的全球新偶像，最近的戰績還是一勝九敗，目前還躺在東區第14，反觀唐西奇連日搶盡了版面，帶領獨行俠衝上西區第4，老鷹球迷難免不去想總經理施倫克是否會後悔當時的決定。

艾頓(左)和巴格利(右)在高中時就是隊友，兩人一直都有極高的評價，太陽和國王當年先挑國內較為熟悉的新秀是必然的選擇。 2018-19 Panini球員卡 分享 facebook

然而，若是施倫克所言不虛，其實老鷹並沒有什麼好後悔的，他們只是貫徹了球隊的重建方針而已，老鷹需要的只是時間來實現既有的策略。

今年二月，老鷹總經理施倫克在接受《ESPN》知名記者「沃神」沃納羅斯基採訪的時候，曾經表示當時之所以決定要交易唐西奇，除了認為楊恩更適合老鷹之外，其實也是著眼於雙方交易中的那一枚首輪籤。施倫克說，在選秀會上他一直奉行的策略是遵照著打棒球的邏輯：「揮棒愈多次，愈有機會擊出安打」，也就是要以數量取勝，能夠把一枚樂透籤變成兩枚，對當時的他們來說很合算。

老鷹在今年的選秀會第一輪也用獨行俠這枚籤選來了杜克的瑞迪許，雖然他不像同校的威廉森和巴瑞特那樣拉風，但目前瑞迪許打了15場比賽全數先發，場均拿下7.5分及3.7籃板。從這個角度來看，老鷹確實因為唐西奇的交易案而收獲了更多所需要的新人，即使楊恩和瑞迪許這兩人的星度可能永遠達不到MVP等級，但仍是目前陣中的得分主力，老鷹的選秀策略並沒有太大的偏差。

老鷹用一位選秀探花換來兩個等級稍差一點的頂尖新秀本來是個好點子，一年內就有重建球隊的基石楊恩(左)和瑞迪許(右)，只是沒想到唐西奇竟然是百年難得一見的奇才，現在感覺好像有些虧到！ 美聯社 分享 facebook

真要說老鷹有什麼錯，大概就是他們目前的管理階層及編成團隊不夠了解及重視歐洲籃球，所以當時沒把19歲的唐西奇在歐洲創下的戰功列為首要考量，而傾向相信美國製造的楊恩。相對於唐西奇已經打了三年歐洲職籃還拿下MVP，那時20歲的楊恩只打了一年大學籃球。楊恩雖然是得分及助攻的雙料王者，但那畢竟是大學籃球，他仍是需要時間打磨的半成品。放棄成熟的歐洲職業球員，而改選輟學的美國大一球員，這樣的決定也和老鷹這兩年來的管理階層變動有關。

原本老鷹球團從2012年起陸續納入馬刺管理人才以來，對於國際球員的開發及信任都有一定的基礎，前幾年的球員名單中也固定有四到五名的國際球員，其中又以來自德國的後衛施羅德最具代表性。但自從2018年馬刺體系出身的總教練兼總裁的布丹霍澤下台以來，老鷹又重回美國製造體系。而在施羅德與球隊不歡而散之後，老鷹目前已無任何純種的歐陸或是國際球員，陣中的連恩和費南多雖然不是美國籍球員，卻都是美國馬里蘭大學出產的中鋒。老鷹這兩年走回「全本土」路線，楊恩會取代唐西奇出線也就不足為奇。

或許是魯比歐在NBA並沒有進入超級球星的前例，拿下西班牙ACB聯盟年度MVP的唐西奇在選秀前被低估了，加上老鷹想要打造純本土陣容，因此放掉了到手的一塊美玉。 歐新社資料照片 分享 facebook

再退一步看，就算老鷹當初真的留下了唐西奇，他也不見得能夠在亞特蘭大爆發出如此大的能量，即使他能夠繳出類似的數據，老鷹可能依舊難以在本季快速翻身，因為獨行俠的重建基礎要比老鷹來得穩固太多。總教練卡萊爾畢竟是總冠軍級別的主帥，陣中也仍有像巴瑞亞這樣擁有冠軍經驗的老將，除了有波爾辛吉斯強化其原有的歐陸基因，又加入已屬成熟中生代的小哈達威及小柯瑞，這讓獨行俠的換血幅度雖大，在人員組合及團隊經驗上卻不是生手，所以唐西奇才能在入隊的第二季爆發得如此迅猛。

反觀老鷹的重建策略就是堆積及打磨更多新秀，除了第十順位的羅迪許之外，第四順位的一年級菜鳥杭特一入隊也是全數先發，上場時間是更高的31分鐘，而得分也是更多的12.2分。但花心力培養的新秀卻接連出問題，上一季打進先發的新秀赫特受傷，一心期待的柯林斯因為禁藥而被禁賽，好不容易磨了三年的普林斯卻送去籃網。陣中除了卡特及帕克，目前並沒有更多有經驗的老手，簽來的帕森斯和透納都還得重新證明自己。總教練皮爾斯也才第二年執教NBA球隊，經驗尚嫩，先前助理教練杭特還出現丟椅子卻無法激起士氣的插曲。在這樣的年輕團隊之中，即使唐西奇打得再好，恐怕也很難在今年把老鷹送進東區前八。

平心而論，楊恩一直被「柯瑞二世」這個名號給害慘了，其實楊恩和柯瑞之間除了特大號的三分球之外，就沒有更多類似之處。就楊恩自己的看法，他一直以來的學習模板其實是太陽時期的奈許，而楊恩展現出來的傳球視野也確實不差，他在老鷹陣中扮演的組織角色及助攻能力，也確實是新世代老鷹的重要看點。這一點，也是當初老鷹球團看中的目標，由一名正統控球後衛為底，搭配所需的新秀球員，加上適合帶人的老將，逐步打起老鷹的重建基礎。

柯瑞本季已經報銷，楊恩不需要再受到「柯瑞接班人」等名號的干擾，專心做自己才能幫助老鷹快速成長。 美聯社 分享 facebook

由此看來，老鷹只是需要時間去證明自己的重建策略，繼續讓新秀球員以戰代訓，一旦楊恩和瑞迪許能夠繼續成長，老鷹當時交易唐西奇的決定就不算徹底失敗。反觀最近傳出的消息指出，當年太陽是因為老闆的關係才選了艾頓，國王則是因為副總裁狄瓦茲認識唐西奇他爸才不選他，比起依照固定邏輯操作的老鷹，這兩隊跳過唐西奇的理由相形之下更顯得武斷和偏頗。

無論怎麼說，一切已成為定局，唐西奇確實正在創造聯盟歷史，而選了楊恩的老鷹也不用後悔，這兩人之間的競爭目前雖然是唐西奇領先，但只要楊恩能繼續保持個人高檔，並為老鷹團隊打出應有的狀態，接下來楊恩還是有機會追上去，老鷹的戰績也能因此受益。