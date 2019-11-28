放掉唐西奇沒什麼好後悔 老鷹更該全力栽培楊恩
隨著獨行俠的天才新人王唐西奇在NBA生涯第二季開打以來屢創紀錄，看似有機會成為史上最年輕的MVP之際，不少人把眼光回放到兩年前的選秀會，重新去看當時放掉唐西奇的三支球隊，究竟哪一隊才是最大的輸家。相較於用狀元籤去選中鋒艾頓的太陽，和用榜眼籤去選前鋒巴格利的國王，那時握有第三順位的老鷹被許多人認為是那年的冤大頭，因為他們已經選了唐西奇在手，但卻決定拿他去和獨行俠換來第五順位的楊恩。事實是否真是如此？
雖然艾頓目前因禁藥風波而禁賽，巴格利則是受傷無法上場，但太陽和國王還能勉強掛在西區第八及第九，至於楊恩雖然至今打出亮眼的個人開季，目前場均25.9分、4.4籃板、8.7次助攻卻不敵唐西奇的30.6分、10.1籃板和9.8次助攻，而近期老鷹的戰績更是奇慘無比。老鷹錯了嗎？從現在來看當然是大錯特錯，不只放掉了可能是下一個MVP級的全球新偶像，最近的戰績還是一勝九敗，目前還躺在東區第14，反觀唐西奇連日搶盡了版面，帶領獨行俠衝上西區第4，老鷹球迷難免不去想總經理施倫克是否會後悔當時的決定。
然而，若是施倫克所言不虛，其實老鷹並沒有什麼好後悔的，他們只是貫徹了球隊的重建方針而已，老鷹需要的只是時間來實現既有的策略。
今年二月，老鷹總經理施倫克在接受《ESPN》知名記者「沃神」沃納羅斯基採訪的時候，曾經表示當時之所以決定要交易唐西奇，除了認為楊恩更適合老鷹之外，其實也是著眼於雙方交易中的那一枚首輪籤。施倫克說，在選秀會上他一直奉行的策略是遵照著打棒球的邏輯：「揮棒愈多次，愈有機會擊出安打」，也就是要以數量取勝，能夠把一枚樂透籤變成兩枚，對當時的他們來說很合算。
老鷹在今年的選秀會第一輪也用獨行俠這枚籤選來了杜克的瑞迪許，雖然他不像同校的威廉森和巴瑞特那樣拉風，但目前瑞迪許打了15場比賽全數先發，場均拿下7.5分及3.7籃板。從這個角度來看，老鷹確實因為唐西奇的交易案而收獲了更多所需要的新人，即使楊恩和瑞迪許這兩人的星度可能永遠達不到MVP等級，但仍是目前陣中的得分主力，老鷹的選秀策略並沒有太大的偏差。
真要說老鷹有什麼錯，大概就是他們目前的管理階層及編成團隊不夠了解及重視歐洲籃球，所以當時沒把19歲的唐西奇在歐洲創下的戰功列為首要考量，而傾向相信美國製造的楊恩。相對於唐西奇已經打了三年歐洲職籃還拿下MVP，那時20歲的楊恩只打了一年大學籃球。楊恩雖然是得分及助攻的雙料王者，但那畢竟是大學籃球，他仍是需要時間打磨的半成品。放棄成熟的歐洲職業球員，而改選輟學的美國大一球員，這樣的決定也和老鷹這兩年來的管理階層變動有關。
原本老鷹球團從2012年起陸續納入馬刺管理人才以來，對於國際球員的開發及信任都有一定的基礎，前幾年的球員名單中也固定有四到五名的國際球員，其中又以來自德國的後衛施羅德最具代表性。但自從2018年馬刺體系出身的總教練兼總裁的布丹霍澤下台以來，老鷹又重回美國製造體系。而在施羅德與球隊不歡而散之後，老鷹目前已無任何純種的歐陸或是國際球員，陣中的連恩和費南多雖然不是美國籍球員，卻都是美國馬里蘭大學出產的中鋒。老鷹這兩年走回「全本土」路線，楊恩會取代唐西奇出線也就不足為奇。
再退一步看，就算老鷹當初真的留下了唐西奇，他也不見得能夠在亞特蘭大爆發出如此大的能量，即使他能夠繳出類似的數據，老鷹可能依舊難以在本季快速翻身，因為獨行俠的重建基礎要比老鷹來得穩固太多。總教練卡萊爾畢竟是總冠軍級別的主帥，陣中也仍有像巴瑞亞這樣擁有冠軍經驗的老將，除了有波爾辛吉斯強化其原有的歐陸基因，又加入已屬成熟中生代的小哈達威及小柯瑞，這讓獨行俠的換血幅度雖大，在人員組合及團隊經驗上卻不是生手，所以唐西奇才能在入隊的第二季爆發得如此迅猛。
反觀老鷹的重建策略就是堆積及打磨更多新秀，除了第十順位的羅迪許之外，第四順位的一年級菜鳥杭特一入隊也是全數先發，上場時間是更高的31分鐘，而得分也是更多的12.2分。但花心力培養的新秀卻接連出問題，上一季打進先發的新秀赫特受傷，一心期待的柯林斯因為禁藥而被禁賽，好不容易磨了三年的普林斯卻送去籃網。陣中除了卡特及帕克，目前並沒有更多有經驗的老手，簽來的帕森斯和透納都還得重新證明自己。總教練皮爾斯也才第二年執教NBA球隊，經驗尚嫩，先前助理教練杭特還出現丟椅子卻無法激起士氣的插曲。在這樣的年輕團隊之中，即使唐西奇打得再好，恐怕也很難在今年把老鷹送進東區前八。
平心而論，楊恩一直被「柯瑞二世」這個名號給害慘了，其實楊恩和柯瑞之間除了特大號的三分球之外，就沒有更多類似之處。就楊恩自己的看法，他一直以來的學習模板其實是太陽時期的奈許，而楊恩展現出來的傳球視野也確實不差，他在老鷹陣中扮演的組織角色及助攻能力，也確實是新世代老鷹的重要看點。這一點，也是當初老鷹球團看中的目標，由一名正統控球後衛為底，搭配所需的新秀球員，加上適合帶人的老將，逐步打起老鷹的重建基礎。
由此看來，老鷹只是需要時間去證明自己的重建策略，繼續讓新秀球員以戰代訓，一旦楊恩和瑞迪許能夠繼續成長，老鷹當時交易唐西奇的決定就不算徹底失敗。反觀最近傳出的消息指出，當年太陽是因為老闆的關係才選了艾頓，國王則是因為副總裁狄瓦茲認識唐西奇他爸才不選他，比起依照固定邏輯操作的老鷹，這兩隊跳過唐西奇的理由相形之下更顯得武斷和偏頗。
無論怎麼說，一切已成為定局，唐西奇確實正在創造聯盟歷史，而選了楊恩的老鷹也不用後悔，這兩人之間的競爭目前雖然是唐西奇領先，但只要楊恩能繼續保持個人高檔，並為老鷹團隊打出應有的狀態，接下來楊恩還是有機會追上去，老鷹的戰績也能因此受益。
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