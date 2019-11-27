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NBA／唐西奇無可限量 喬治：他會很恐怖

2019-11-27 15:21聯合報 記者林宋以情／即時報導

喬治盛讚唐西奇，並預言他的未來無限，甚至以「恐怖」形容。 美聯社
喬治盛讚唐西奇，並預言他的未來無限，甚至以「恐怖」形容。 美聯社
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獨行俠「一哥」唐西奇（Luka Doncic）今日在貝佛利（Patrick Beverley）的嚴防下，無緣將30分、10助攻場次持續推進，但本季表現仍受到喬治Paul George）盛讚，並預言唐西奇的未來無限，甚至以「恐怖」形容。

20歲的唐西奇前役轟下41分、10籃板，率隊力克火箭寫下五連勝，他連4戰攻下至少30分，是杜蘭特（Kevin Durant）後史上第二年輕，且是NBA史上連四場30分、10助攻第五人。

不過今日唐西奇遭到快艇隊嚴加看管，大鎖貝佛利防守端也付出代價，下半場開賽就吞下第四犯，全場吞下五犯，也讓唐西奇連續30分、10助攻紀錄中斷，此三分球8投盡墨，留下22分、8籃板、6助攻，終場快艇114：99擊敗獨行俠。

儘管無緣續寫紀錄，快艇教頭瑞佛斯（Doc Rivers）就盛讚唐西奇表現猶如40歲的成熟球員，喬治也給予極高評價。

「他還只是個孩子，而且還在成長中。」喬治對唐西奇表現印象深刻，特別是才年僅20歲，「他未來會認知到自己正在創造不可思議的紀錄。未來會非常恐怖，當他真正認知到這一切，而且他才正要進入他的生涯巔峰。」

快艇喬治Paul George

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