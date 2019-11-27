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NBA焦點球員- Kawhi Leonard (11月27日)焦點球員- Paul George (11月27日)

NBA／獨行俠唐西奇失準 快艇雙星54分收6連勝

2019-11-27 12:21聯合報 記者劉肇育／即時報導

雷納德又是28分8籃板4助攻的水準演出！ 美聯社
雷納德又是28分8籃板4助攻的水準演出！ 美聯社
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同為五連勝的洛杉磯快艇今天作客達拉斯獨行俠主場，兩隊間的雙星對決成為各界關注焦點，不過不論在經驗與成熟度上都高出一疇的快艇雙星雷納德（Kawhi Leonard）與喬治（Paul George），以聯手進帳54分的表現，帶領快艇以114：99輕取獨行俠，收下六連勝。

快艇與獨行俠近來在各自雙星組合的優異表現下皆拉出五連勝，尤其是20歲的獨行俠唐西奇，已連續六場都繳出至少雙十數據，其中包括三場拿下大三元，且平均得分高達34.5分，成為聯盟近況最火熱的球員。

而唐西奇的表現也讓快艇教頭瑞佛斯（Doc Rivers）對他讚譽有加，「我會以為他已經40歲了，因為他的表現真的太好了，絕對不是外傳的那個年紀，他結合了很多球員的特點，我認為未來將會有人說，他是在學唐西奇打球。」

唐西奇此戰失準，全場出手14次僅命中四球，包括三分球出手八次全數落空。 路透
唐西奇此戰失準，全場出手14次僅命中四球，包括三分球出手八次全數落空。 路透
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不過唐西奇今天在快艇大鎖貝佛利（Patrick Beverley）防守下，表現也受到影響，他雖然仍有22分8籃板6助攻3抄截的全能成績，但全場出手14次僅命中四球，包括三分球出手八次全數落空，另外還發生高達七次失誤，而他的搭擋波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）表現也不如預期，出手13次同樣只命中四球，拿下15分10籃板。

反觀在上周才首度合體的快艇雙星雷納德與喬治表現則是進入佳境，兩人今天分別拿下28分8籃板4助攻與26分4籃板6抄截，加上從板凳出發的最佳第六人威廉斯（Lou Williams）也有21分6助攻進帳，多點開花的攻勢讓快艇在半場就取得雙位數領先，並在一路領先的情況下收下六連勝。

快艇喬治雷納德

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