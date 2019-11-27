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NBA／批76人非為冠軍而戰 巴特勒：有人為財富

2019-11-27 11:14聯合報 記者劉肇育／即時報導

巴特勒(左)在受訪時暗指上賽季在費城76人的部分隊友是為個人財富而戰，但沒有指名...
巴特勒(左)在受訪時暗指上賽季在費城76人的部分隊友是為個人財富而戰，但沒有指名道姓，圖回前次與76人交手時與安比德敘舊。 美聯社
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儘管近三個賽季從北大荒的明尼蘇達灰狼一路轉戰到南方的邁阿密熱火，但明星搖擺人巴特勒（Jimmy Butler）對於「職業道德」的堅持依舊沒有改變，繼在灰狼時公開批評狼王唐斯（Karl-Anthony Towns）不夠積極後，今天他又在受訪時暗指上賽季在費城76人的部分隊友是為個人財富而戰，並不是人人都想奪得冠軍。

身為聯盟一線搖擺人，巴特勒近三個賽季卻屢換球隊，外傳最主要的原因正是與隊友的相處不佳，尤其是巴特勒旺盛的鬥志與競爭性，讓他無法忽視隊友在訓練與場上的積極度不足問題。

在今年夏天透過先簽後換再轉戰到熱火後，巴特勒今天又砲轟前76人隊友，不過這次他選擇不點名任何人，「不是所有人都跟我一樣努力打球，這就是現實，我在過去幾年就學到這件事，你要說這件事有錯嗎？其實也沒有，但你問是不是所有在NBA打球的人都想要奪冠？我會說不是，有些人是為了錢、房子、車子和名聲而戰，他們上場比賽有太多其他目的了。」

對於與前兩支球隊都可說是不歡而散，巴特勒卻對於現在在邁阿密的生活感到相當滿意，尤其是由「油頭」萊里（Pat Riley）一手打造的團隊文化，讓巴特勒稱讚有加，「這個團隊讓我能夠做我自己，而萊里的直腸子個性更勝我10倍，不管他說些什麼，你都知道他正在努力幫助你，也知道他很想要贏。」

巴特勒76人灰狼

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