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NBA／厄文離隊綠衫軍翻紅 安吉：可笑的說法

2019-11-27 10:06聯合報 記者劉肇育／即時報導

綠衫軍總管安吉表示，不該把上季挫敗都怪在離隊的厄文身上。 美聯社
綠衫軍總管安吉表示，不該把上季挫敗都怪在離隊的厄文身上。 美聯社
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波士頓塞爾蒂克在今年休賽季陣容大幅異動後，開季打出亮眼開季表現，儘管不少人都將上賽季綠衫軍的挫敗歸咎於前任主控厄文（Kyrie Irving）的領導無方，不過塞爾蒂克總裁安吉（Danny Ainge）在今天表示，上賽季的表現不如預期只是因為團隊齒輪未完全咬合，不該由厄文一人承擔後果。

塞爾蒂克上賽季在被看好有機會走出東區的情況下，最終卻僅打出例行賽東區第四名、季後賽第二輪遭淘汰的成績，讓球隊籃球事務執行總裁安吉決定在季後進行陣容的異動，「我們當時決定更動名單，讓史蒂文斯（Brad Stevens）有更多執教的樂趣。我認為上賽季的挫敗，只是因為我們陣容沒有咬合，這是我們討論的結果。」

也因為上賽季的經驗，讓安吉直言今年休賽季期間球團用更謹慎的態度來面對球員名單的異動，這讓他決定不留下厄文與中鋒霍福特（Al Horford），並將洛齊爾（Terry Rozier）交易到黃蜂換回華克（Kemba Walker），讓綠衫軍在開季就有良好的化學效應，截至目前也打出12勝4敗佳績。

儘管不少人都將綠衫軍與上賽季的落差歸咎於厄文的離開，但安吉表示，這樣的說法對於厄文並不公平，「我認為人們將厄文視為箭靶是很可笑的，就因為今年他不在我們陣中。我認為與其責怪球員，我更應該把所有責任扛下，因為我們組合了一支優秀的球隊，但人員卻不合拍或相匹配，浪費了大把的天賦，這顯然不是厄文的問題。」

厄文塞爾蒂克黃蜂

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