NBA／籲球迷給予戴維斯尊重 哈勒戴：這是他應得的

2019-11-27 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



洛杉磯湖人將在明天作客紐奧良鵜鶘主場，將是球隊明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）轉隊後首次回到老東家，在戴維斯強調會以平常心應戰後，前隊友哈勒戴（Jrue Holiday）也不忘提醒鵜鶘球迷，應該給予戴維斯尊重，因為這是他為鵜鶘奮戰多年應得的。

戴維斯在今年夏天透過交易如願來到洛杉磯，結束與鵜鶘長達七年的合作關係，儘管他的主動要求出走讓不少鵜鶘球迷難以接受，讓明天戴維斯重返老東家的比賽中勢必會有反彈聲浪。

不過與戴維斯有過六個賽季革命情感的鵜鶘後衛哈勒戴則認為，鵜鶘球迷也應該用平常心面對戴維斯的歸來，並且給予他該有的尊重，「我認為這場比賽沒有什麼特別的，我只期待主場球迷能夠給予他應得的尊重，戴維斯為紐奧良效力了那麼多年，這份尊重完全是他應該得到的。」

戴維斯效力鵜鶘的七個賽季共六度入選明星賽，三度入選年度第一隊，還三度拿下阻攻王，儘管這六年中鵜鶘僅兩度闖進季後賽，但戴維斯的存在卻讓鵜鶘成為其他球隊無法忽視的威脅。

對於戴維斯本季轉戰洛杉磯後，幫助湖人打出亮眼開季表現，哈勒戴說：「今年的湖人狀態很好，我認為這將會是一場很棒的比賽，無論對於我們的球迷還是我們隊上的年輕人來說，這都會是很不錯的經驗。」

至於在戴維斯交易案中轉披鵜鶘戰袍並獲得重用的英格倫（Brandon Ingram），在談到與前東家的對決時，他則說：「這就是一場例行賽罷了，我們都做好準備了，對於湖人，我沒有任何恨意，只有尊重。」