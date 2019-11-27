NBA／還不打算告別巡演 安東尼復出不靠兄弟相助

2019-11-27 08:49 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／即時報導



「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）與波特蘭拓荒者簽下一年非保障合約，重返NBA賽場後表現漸入佳境，不過他在近日接受美國媒體訪問時強調，這個賽季肯定不會是他的告別之旅，並強調在失業期間，從未找過好友詹姆斯（LeBron James）或是韋德（Dwyane Wade）等人幫忙。

待業超過一年後，安東尼在日前與拓荒者簽下一年非保障合約，而他在昨天與公牛之戰更拿下25分8籃板繳出復出代表作，表現愈來愈進入狀況，但他在接受「The Athletic」訪問時表示，這個賽季將不會是他的告別之旅。

「這肯定不會是我的告別巡演，因為我對比賽的熱情還沒有停止，我甚至從來沒有談論過這件事。」安東尼談到球員生涯規劃時說：「我知道自己還能做什麼，當告別巡演要來的時候，就自然會來，那還不在我考慮的範圍，儘管我在這個夏天曾想過這件事，但現在已經沒有了。」

安東尼還強調，儘管過去一年待業曾讓他感到不安，但那段時間他卻未曾透過「香蕉船兄弟」詹姆斯或韋德的幫忙，「我從來不將友情跟個人事務混為一談，所以我不會去聯繫一位朋友，跟他說我需要幫助，我也告訴自己，只要掌控能掌控的事情就夠了。」

談到加盟拓荒者後的前四場比賽，安東尼認為雙方仍需要時間磨合，朝著更好的方向前進，「我們還不知道如何調整合作方式，雖然我們已經一起打了四場球，但卻還沒有機會一起練球，所以我只能直接上場，利用自己的技巧和天賦打球。」