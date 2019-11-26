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NBA／今日戰績表 勇士3連敗繼續聯盟墊底

2019-11-26 16:07聯合新聞網 整理

勇士不敵雷霆又吞下3連敗，3勝15負成全聯盟爐主。 美聯社
勇士不敵雷霆又吞下3連敗，3勝15負成全聯盟爐主。 美聯社
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NBA今日戰績表

籃網 108:106 騎士

魔術 88:103 活塞

灰熊 114:126 溜馬

灰狼 125:113 老鷹

國王 102:103 塞爾蒂克

黃蜂 100:117 熱火

76人 96:101 暴龍

拓荒者 117:94 公牛

爵士 118:122 公鹿

湖人 114:104 馬刺

雷霆 100:97 勇士

NBA明日賽程

時間 客場 主場

09:30 快挺 vs. 獨行俠(緯來體育台、愛爾達體育1台)

10:00 巫師 vs. 金塊

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