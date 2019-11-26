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NBA／AD將重返紐奧良 詹皇分享戰老東家經驗

2019-11-26 09:39聯合報 記者劉肇育／即時報導

湖人將在26日作客鵜鶘主場，這將是明星前鋒戴維斯轉隊後首度回紐奧良迎戰老東家。 ...
湖人將在26日作客鵜鶘主場，這將是明星前鋒戴維斯轉隊後首度回紐奧良迎戰老東家。 美聯社
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洛杉磯湖人隊將在26日作客紐奧良鵜鶘主場，這也將是明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）轉隊後首度回到紐奧良迎戰老東家，隊友詹姆斯（LeBron James）提前幫助戴維斯進行心理建設，希望他能將心思都放在球場之上。

戴維斯在過去兩個賽季多次傳出有望轉戰湖人，甚至年初時兩隊還一度進行交易談判，不過最終交易案無疾而終，也讓戴維斯與鵜鶘間的關係走入絕境，雙方在季後仍舊分道揚鑣。戴維斯透過先簽後換的方式轉戰洛杉磯，鵜鶘則是從湖人手中得到包括英格倫（Brandon Ingram）、鮑爾（Lonzo Ball）等潛力股，展開重建之路。

兩天後戴維斯將首度跟隨湖人回到紐奧良，他表示，這場比賽不僅是自己的心情複雜，轉戰鵜鶘的三名湖人球員肯定也很想證明自己，「這場比賽會有兩個面向，也將會是一場艱困的戰鬥，那三個人肯定會想要把我們的首級摘下，證明湖人交易他們是錯的。」

過去曾上演對抗老東家戲碼的詹姆斯，也以過來人身份給予戴維斯建議，「我們都在自己的第一支球隊打了七年，且都是球隊的核心，一路從男孩成長為男人，並把球隊帶到一個前所未有的高度。但我告訴他站上球場那一刻，從跳球開始，你除了籃球就不要思考其他的事情。而做為隊友，我們的任務就是盡可能讓他感到舒適，我們會與他一起面對。」

詹姆斯過去從騎士轉戰熱火後，首場回到老東家主場的比賽中拿下38分8籃板5助攻表現，幫助熱火大勝騎士，這也讓戴維斯直言，很開心有一個能分享這方面經驗的隊友，「能跟他討論這件事很特別，當然他的情況又有點不同，因為他來自那個地方（克里夫蘭），所以這中間的關聯性又更強。」

戴維斯湖人鵜鶘

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