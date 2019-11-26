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NBA／華克將恢復訓練 隊醫：他把自己保護得很好

2019-11-26 08:27聯合報 記者劉肇育／即時報導

波士頓塞爾蒂克主控華克（Kemba Walker）在日前與丹佛金塊之戰，因為在防守時與隊友奧傑萊（Semi Ojeleye）相撞，導致頸部扭傷被擔架抬離球場，所幸今天塞爾蒂克球團證實華克的傷勢並無大礙，雖然華克將無法參加今天與沙加緬度國王的比賽，不過他將在明天就能恢復完整訓練，短時間內就能披掛上陣。

華克上周六在與金塊之戰，於第二節一次防守過程中，因重心不穩低著頭直接撞上隊友奧傑萊，華克隨後抱著頭痛苦倒地，一度傳出可能傷及頸椎和出現腦震盪狀況，不過塞爾蒂克球團在昨天證實華克僅是頸部扭傷後，也於今天宣布他的歸隊時程。

「很幸運的，華克將自己保護的很好。」塞爾蒂克隊醫席納（Tony Schenna）在今天對外解釋華克傷勢時表示，雖然球團一度擔心他會出現腦震盪症狀，所幸最終並未發生，「當他倒地時，他的手有點麻木與刺痛，不過並未因此失去知覺，主要是作為醫療預防措施，他才一直待在地板上。」

華克在受傷當晚就在丹佛進行了腦震盪測試，並在隔天傳出通過檢測消息，即使在今天缺席了與國王之戰，將讓華克中斷連續出賽158場的紀錄，但是塞爾蒂克球團也指出華克預計在明天就會恢復完整訓練，也代表著在接下來與籃網的二連戰中，他將有望復出。

華克塞爾蒂克金塊

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