NBA／傷兵潮來襲 帕楚利亞找巫師勇士主場作法

2019-11-25 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



帕楚利亞(左)找來巫師為勇士做法。 美聯社 分享 facebook 本季將主場搬遷到大通中心的金州勇士卻受到恐怖傷兵潮襲擊，就有網友開玩笑說是不是新球館的風水不佳，導致球員接連掛病號，今夏宣布退役、現擔任勇士顧問的帕楚利亞（Zaza Pachulia）日前就找來巫師替球館進行一場祈福儀式，希望藉此改運，助勇士度過這波困境。

上個賽季勇士尋求三連霸失利後，杜蘭特（Kevin Durant）季外離隊，加盟籃網隊，勇士先後又傷了「浪花兄弟」湯普森（Klay Thompson）、柯瑞（Stephen Curry），就連新援羅素（DAngelo Russell）來到勇士也受到傷勢困擾，先是腳踝扭傷歸隊後又傷了右拇指。

而三人接連倒下後，唯一僅存的球星格林（Draymond Green）也因為手指韌帶撕裂傷進入傷兵名單，中鋒魯尼（Kevon Looney）開幕戰僅打10分鐘就傷退，伊凡斯（Jacob Evans）、李（Damion Lee）、菜鳥史邁樂基奇（Alen Smailagic）也都因傷休兵，一度只有八人能健康出賽。

在受到這波傷兵潮來襲，勇士戰績也一蹶不振，僅打出3勝14負，在聯盟敬陪末座。近日帕楚利亞就請來巫師前來替新球館大通中心「作法」，進行了一場夏威夷傳統祈福儀式，以祈求幸福、和諧、健康、和平、安全和充實。