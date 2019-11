NBA／傷兵潮來襲 帕楚利亞找巫師勇士主場作法

帕楚利亞(左)找來巫師為勇士做法。 美聯社 分享 facebook 本季將主場搬遷到大通中心的金州勇士卻受到恐怖傷兵潮襲擊,就有網友開玩笑說是不是新球館的風水不佳,導致球員接連掛病號,今夏宣布退役、現擔任勇士顧問的帕楚利亞(Zaza Pachulia)日前就找來巫師替球館進行一場祈福儀式,希望藉此改運,助勇士度過這波困境。

上個賽季勇士尋求三連霸失利後,杜蘭特(Kevin Durant)季外離隊,加盟籃網隊,勇士先後又傷了「浪花兄弟」湯普森(Klay Thompson)、柯瑞(Stephen Curry),就連新援羅素(DAngelo Russell)來到勇士也受到傷勢困擾,先是腳踝扭傷歸隊後又傷了右拇指。

而三人接連倒下後,唯一僅存的球星格林(Draymond Green)也因為手指韌帶撕裂傷進入傷兵名單,中鋒魯尼(Kevon Looney)開幕戰僅打10分鐘就傷退,伊凡斯(Jacob Evans)、李(Damion Lee)、菜鳥史邁樂基奇(Alen Smailagic)也都因傷休兵,一度只有八人能健康出賽。

在受到這波傷兵潮來襲,勇士戰績也一蹶不振,僅打出3勝14負,在聯盟敬陪末座。近日帕楚利亞就請來巫師前來替新球館大通中心「作法」,進行了一場夏威夷傳統祈福儀式,以祈求幸福、和諧、健康、和平、安全和充實。

