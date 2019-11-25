NBA／丁威迪30分領軍 籃網退尼克收3連勝

2019-11-25 11:16 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



丁迪威(左)進攻。 美聯社 分享 facebook

儘管厄文（Kyrie Irving）持續因肩傷缺陣，籃網隊仍有其他人跳出，客場三連戰首戰靠著丁威迪（Spencer Dinwiddie）個人獨拿30分領軍下，以103：101險勝尼克隊，收下三連勝，籃網勝率也重返五成。

首節丁威迪就靠著三顆三分球攻下九分，助隊取得29：22的領先，次節再與普林斯（Taurean Prince ）各拿10分，助隊半場打完仍握有領先優勢。易籃後尼克一度追平比分，但籃網在第三節後段回敬一波13：5攻勢，又將分差擴大至雙位數。

決勝節尼克靠著莫里斯（Marcus Morris）與艾靈頓（Wayne Ellington）的三分球追到1分差，但哈里斯（Joe Harris）上籃擺進2分，尼克在尼利基納（Frank Ntilikina）外線失手後只能採取犯規戰術凍結時間，不過籃網最後4罰3中，成功鎖住勝果，以2分差險勝。

亞特金森（Kenny Atkinson）賽後對丁威迪的表現讚不絕口，雖然整場比賽都受到對手的包夾，但他努力突破，同時也在防守端有出色表現，「他真的打的很好。」

亞特金森也指出此役另一個致勝關鍵，就在於球隊強悍的防守造成對手出現19次失誤，「這都是球員的功勞，我沒有制定什麼戰術，只是球員們都拚命的在防守。」

此役尼克團隊命中率雖優於對手，但全場卻出現29次犯規，送對手34次罰球機會，籃網也罰進27分，靠著罰球分出勝負。