NBA／華克頸部扭傷 周二戰國王出賽存疑

2019-11-25 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



塞爾蒂克隊華克受傷，明天是否出戰成疑。 路透 分享 facebook

塞爾蒂克新「一哥」華克（Kemba Walker）前役在比賽中頭部撞到隊友提前傷退，經過檢查後結果出爐，為頸部扭傷，雖無大礙，但明天主場迎戰國王隊的比賽還不確定是否會出賽。

華克在23日對戰金塊隊的比賽中，第二節一次爭搶球時，頭部不慎撞上隊友奧傑萊（Semi Ojeleye）的胸口，當場倒地不起，隨後醫護人員將其頸部固定後，用擔架將他抬出場，立即送往丹佛當地醫院檢查。

好在經過檢查後順利出院，並回到波士頓接受更進一步的檢查，而華克最新狀況公布，檢查結果為頸部扭傷，目前並未被放進聯盟的腦震盪名單。

「綠衫軍」主帥史蒂文斯（Brad Stevens）在今天練習日時受訪時表示，華克的狀況良好，由球隊密切觀察中，「根據我們前幾天的觀察，這是一個小奇蹟，但是他頸椎有壓力是事實，就是背部和頸部有些痠痛。」

史蒂文斯表示，目前還不確定華克在明天與國王的比賽能否出賽，要視他的狀態才能決定，而今天華克沒有參與團隊訓練也沒有受訪，而是在球隊重訓室訓練及踩腳踏車。

而去年曾因灌籃不慎摔落造成腦震盪的布朗（Jaylen Brown）以過來人之姿表示，建議他休一場再回歸，「我認為這還是要讓華克自己決定，球隊不需要他急於回歸，當然如果他感覺很好，我們當然希望他回來，但在這事發生之後，你需要喘口氣，稍微休息，直到他準備好回來為止。」