NBA／哈登準大三元無用 唐西奇41分轟垮火箭

哈登32分11助攻,火箭仍是不敵獨行俠。 路透 分享 facebook 近況火燙的獨行俠新星唐西奇()今天再繳出41分、10助攻、6籃板的好表現,連續四場完成至少30分、10助攻,也幫助球隊以137:123擊敗火箭隊,收下五連勝。

開賽唐西奇就用灌籃替比賽拉開序幕,助隊打出7:0攻勢,唐西奇單節就進帳11分,隊友波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)也有10分貢獻,首節獨行俠就以45:29領先,半場打完仍取得17分領先優勢。

易籃後獨行俠持續將比分擴大至20分,不過火箭在決勝節試圖振作,一度將比分追到5分差,不過關鍵時刻唐西奇再度跳出,又將領先要回至雙位數,最終以14分差勝出,也讓火箭苦吞三連敗。

Luka Doncic scores 17 PTS and hands out 6 AST in the 1st half on League Pass! #MFFL



Watch Live: https://t.co/3bTQPOmwYk pic.twitter.com/rCT8ncMKcF