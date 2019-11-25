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NBA／哈登準大三元無用 唐西奇41分轟垮火箭

2019-11-25 08:52聯合報 記者毛琬婷／即時報導

哈登32分11助攻，火箭仍是不敵獨行俠。 路透
哈登32分11助攻，火箭仍是不敵獨行俠。 路透
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近況火燙的獨行俠新星唐西奇（）今天再繳出41分、10助攻、6籃板的好表現，連續四場完成至少30分、10助攻，也幫助球隊以137：123擊敗火箭隊，收下五連勝。

開賽唐西奇就用灌籃替比賽拉開序幕，助隊打出7：0攻勢，唐西奇單節就進帳11分，隊友波爾辛吉斯Kristaps Porzingis）也有10分貢獻，首節獨行俠就以45：29領先，半場打完仍取得17分領先優勢。

易籃後獨行俠持續將比分擴大至20分，不過火箭在決勝節試圖振作，一度將比分追到5分差，不過關鍵時刻唐西奇再度跳出，又將領先要回至雙位數，最終以14分差勝出，也讓火箭苦吞三連敗。

唐西奇此役29投15中，其中包含5顆三分球，再度攻下41分、10籃板、6助攻，連續四場至少30分、10助攻，成為隊史第一人，也是聯盟史上第二年輕達成此紀錄的人，僅次於籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）。

除唐西奇外，小哈德威（Tim Hardaway Jr.）也攻下本季新高的31分，波爾辛吉斯則有23分、13籃板的「雙十」演出。

落敗的火箭此役外線手感不佳，團隊外線44次出手僅投進10顆三分球，哈登（James Harden）繳出32分、9籃板、11助攻準「大三元」成績，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）27分、卡佩拉（Clint Capela）21分、22籃板「雙20」成績，但整場比賽不曾領先，黯然吞下連敗。

獨行俠唐西奇全場攻下41分。 美聯社
獨行俠唐西奇全場攻下41分。 美聯社
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波爾辛吉斯Kristaps PorzingisKevin Durant

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