NBA／詹皇獲0罰球主帥上訴 戴維斯：他不假摔

2019-11-24 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



詹姆斯24日對灰熊隊攻下30分，卻一次都未站上罰球線。路透社 分享 facebook

詹姆斯（LeBron James）24日對灰熊隊攻下30分，罰球線上卻沒獲得裁判任何關愛，一次都未站上罰球線，賽後不僅主帥佛蓋爾（Frank Vogel）為他抱屈，不惜提出上訴，戴維斯（Anthony Davis）則表示，詹姆斯從不假摔或許是原因。

在詹姆斯、戴維斯的率領下，湖人隊打出開季14勝2負，是詹姆斯生涯球隊中開季前16場最佳戰績，超越2016-2017年球季騎士隊的13勝3負，但詹姆斯的零罰球，讓佛蓋爾不能苟同。

「這令人沮喪」，主帥佛蓋爾表示，即便詹姆斯投進9記三分球，但他整晚都在禁區攪和，卻沒能獲得任何罰球機會，他也計畫提出上訴，「我會透過合適的管道溝通此事。」

此役是詹姆斯生涯1214場比賽以來，第14度單場零罰球，他生涯場均罰球8.1分，本季僅5.6分是生涯最少，場均罰球機會居聯盟第15名。

過去泰隆魯（Tyronn Lue）曾以歐尼爾（Shaquille ONeal）形容詹姆斯，在籃下總討不到哨音，詹姆斯接受他的命運，「基本上我的生涯就是如此，但這不能阻止我。」

隊友達德利（Jared Dudley）說，詹姆斯從不欺騙或者抓人手臂，如同哈登或其他人在做的，「他只會試著壓過你，很多時候也更難獲得哨音。或許我練習時該當詹姆斯靶子，讓他練習假摔。」

戴維斯則說得委婉，「我從沒看他假摔過，我不想因此受罰，但或許這就是為什麼（沒哨音的原因）。」