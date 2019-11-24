親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
HBL
MLB
棒球
棒協賽事特報
世界12強棒球賽
籃球
綜合
路跑

快訊／驚！南韓女星具荷拉在家身亡 警方調查死因中

運動筆記運動員吃素真的會比較猛嗎?發現了跑者減重的奧義
健行筆記台北·北投 ▎一日流浪提案 大屯山-淺水灣台北/七星山步道(小百岳)
NBA今日十大好球 (11月24日)今日最佳球員- Zach LaVine (11月24日)

NBA／詹皇獲0罰球主帥上訴 戴維斯：他不假摔

2019-11-24 19:17聯合報 記者林宋以情／即時報導

詹姆斯24日對灰熊隊攻下30分，卻一次都未站上罰球線。路透社
詹姆斯24日對灰熊隊攻下30分，卻一次都未站上罰球線。路透社
分享

詹姆斯（LeBron James）24日對灰熊隊攻下30分，罰球線上卻沒獲得裁判任何關愛，一次都未站上罰球線，賽後不僅主帥佛蓋爾（Frank Vogel）為他抱屈，不惜提出上訴，戴維斯（Anthony Davis）則表示，詹姆斯從不假摔或許是原因。

在詹姆斯、戴維斯的率領下，湖人隊打出開季14勝2負，是詹姆斯生涯球隊中開季前16場最佳戰績，超越2016-2017年球季騎士隊的13勝3負，但詹姆斯的零罰球，讓佛蓋爾不能苟同。

「這令人沮喪」，主帥佛蓋爾表示，即便詹姆斯投進9記三分球，但他整晚都在禁區攪和，卻沒能獲得任何罰球機會，他也計畫提出上訴，「我會透過合適的管道溝通此事。」

此役是詹姆斯生涯1214場比賽以來，第14度單場零罰球，他生涯場均罰球8.1分，本季僅5.6分是生涯最少，場均罰球機會居聯盟第15名。

過去泰隆魯（Tyronn Lue）曾以歐尼爾（Shaquille ONeal）形容詹姆斯，在籃下總討不到哨音，詹姆斯接受他的命運，「基本上我的生涯就是如此，但這不能阻止我。」

隊友達德利（Jared Dudley）說，詹姆斯從不欺騙或者抓人手臂，如同哈登或其他人在做的，「他只會試著壓過你，很多時候也更難獲得哨音。或許我練習時該當詹姆斯靶子，讓他練習假摔。」

戴維斯則說得委婉，「我從沒看他假摔過，我不想因此受罰，但或許這就是為什麼（沒哨音的原因）。」

詹姆斯戴維斯Frank Vogel

相關新聞

NBA／詹姆斯30分領軍 湖人險勝灰熊收7連勝

2019-11-24 12:07

NBA／完全顛覆！擬單淘汰盃賽 改季後種子排序

2019-11-24 09:37

NBA／開季連16場雙十 字母哥率公鹿7連勝

2019-11-24 14:45

NBA／前役被冰今轟49分 拉文：最瘋狂一役

2019-11-24 17:49

NBA／馬刺諸將齊心止連敗 波總：這群球員十分堅強

2019-11-24 15:12

NBA／噪音導致賽前無法補眠 詹皇全場0罰照帶隊贏球

2019-11-24 14:50

NBA／米契爾飆分戰壓英格倫 爵士少戈貝爾照擊退鵜鶘

2019-11-24 14:48

NBA／才收假摔警告又故技重施 貝佛利遭罰5000美元

2019-11-24 12:45

NBA／今日戰績表 湖人險勝灰熊拉出一波7連勝

2019-11-24 12:36

NBA／里拉德回歸擋不住頹勢 騎士挫拓荒者止6連敗

2019-11-24 12:30

NBA／馬刺奮起戰勝尼克 中止波總時期最長8連敗

2019-11-24 12:30

NBA／巴特勒返費城獲噓聲 理查森復仇熱火續主場不敗

2019-11-24 12:27

NBA／拉文上演瘋狂逆轉秀 隊友：我這場跟他合得49分

2019-11-24 12:25

NBA／繳35分準大三元 布克率太陽力克灰狼

2019-11-24 11:25

NBA／楊恩大三元無用 暴龍成功獵鷹收3連勝

2019-11-24 11:12

NBA／詹皇韋德兒子聯手 湯瑪斯嘆：全國轉播比我們還多

2019-11-24 11:07

NBA／再缺席與前東家之戰 名球評批厄文計畫性詐傷

2019-11-24 09:53

NBA／踢人下體又罵裁判 朗多遭罰3.5萬美元

2019-11-24 08:39

NBA／「只需一寸的出手空間」 雷納德跳投擊墜火箭

2019-11-24 00:35

NBA／雷納德強心臟 輪休爭議獲隊友、傳奇力挺

2019-11-23 18:20

NBA／衛少弟弟與快艇爆衝突 幼稚行徑遭轟出場

2019-11-23 17:58

NBA／快艇威廉斯低薪高能：快樂與錢無關

2019-11-23 17:30

NBA／最新球迷忠誠度排名 鋼鐵湖粉排第一

2019-11-23 17:15

NBA／約柯奇全能秀 金塊教頭：每晚大三元候選

2019-11-23 16:38

NBA／巴特勒砍27分 熱火5連勝衝進東區第二

2019-11-23 15:55

NBA／今日戰績表 獨行俠唐西奇準大三元痛宰騎士

2019-11-23 15:08

NBA／雷納德致勝跳投 快艇擊落火箭奪4連勝

2019-11-23 14:49

NBA／近兩戰合計大勝90分 獨行俠躍居史上第四

2019-11-23 14:43

當詹皇還在聯盟之巔 安東尼卻賭上最後一搏

2019-11-22 07:00

同隊兄弟檔真能戰力加乘 還是純粹搞噱頭？

2019-11-21 07:00

馬刺無傷兵竟吞6連敗 波波維奇江郎才盡了嗎？

2019-11-20 07:00

亂投藥還是有備而來？ 安東尼的最後救贖之旅

2019-11-18 07:00

讓菜鳥巴瑞特扛大樑 尼克還要爛幾年？

2019-11-15 07:00

楊恩大躍進跳過撞牆期 老鷹更值得被期待

2019-11-15 07:00

馬刺史上最強控衛 帕克差點變成綠衫軍

2019-11-14 07:00

勇士傷兵潮非特例 聯盟考慮縮減場次勢在必行？

2019-11-14 07:00

攻防效率全面升級 湖人的贏球之道

2019-11-12 07:00

沒有厄文 塞爾蒂克竟然變得更好了！

2019-11-12 07:00

擺脫黑暗宿命快速重建 灰熊能比美2008年雷霆？

2019-11-08 07:00
看更多

熱門文章

NBA／拉文上演瘋狂逆轉秀 隊友：我這場跟他合得49分

2019-11-24 12:25

NBA／詹姆斯30分領軍 湖人險勝灰熊收7連勝

2019-11-24 12:07

HBL／最遙遠的距離 三民再無緣攻高雄巨蛋

2019-11-24 13:39

MLB／感謝馬林魚「成全」陳偉殷：對雙方都好

2019-11-24 07:32

NBA／踢人下體又罵裁判 朗多遭罰3.5萬美元

2019-11-24 08:39

NBA／詹皇韋德兒子聯手 湯瑪斯嘆：全國轉播比我們還多

2019-11-24 11:07

NBA／噪音導致賽前無法補眠 詹皇全場0罰照帶隊贏球

2019-11-24 14:50

NBA／完全顛覆！擬單淘汰盃賽 改季後種子排序

2019-11-24 09:37

MLB／陳偉殷返台談未來 美職為主先發中繼皆可

2019-11-24 06:46

NBA／才收假摔警告又故技重施 貝佛利遭罰5000美元

2019-11-24 12:45

HBL／松山「復仇」退光復 尹麒綸：把輸的要回來

2019-11-23 22:01

NBA／再缺席與前東家之戰 名球評批厄文計畫性詐傷

2019-11-24 09:53

HBL／乙級後衛扮奇兵 治平逆轉三民闖複賽

2019-11-24 13:11

NBA／最新球迷忠誠度排名 鋼鐵湖粉排第一

2019-11-23 17:15

HBL／隊史第一次！ 成功首闖12強

2019-11-24 19:14

HBL／16分大逆轉 強恕複製晉級劇本闖12強

2019-11-24 16:33

NBA／馬刺奮起戰勝尼克 中止波總時期最長8連敗

2019-11-24 12:30

MLB／打不打「6搶1」？ 陳偉殷：先看未來球隊

2019-11-24 07:14

NBA／里拉德回歸擋不住頹勢 騎士挫拓荒者止6連敗

2019-11-24 12:30

NBA／「只需一寸的出手空間」 雷納德跳投擊墜火箭

2019-11-24 00:35

羽球／王子維確定闖年終賽 林丹光州羽賽收亞軍

2019-11-24 14:52

NBA／巴特勒返費城獲噓聲 理查森復仇熱火續主場不敗

2019-11-24 12:27

冬盟／中職聯隊首戰輸球 林威助相信會愈來愈好

2019-11-23 22:09

NBA／楊恩大三元無用 暴龍成功獵鷹收3連勝

2019-11-24 11:12

NBA／馬刺諸將齊心止連敗 波總：這群球員十分堅強

2019-11-24 15:12

MLB／季後賽壓制道奇隊 史特拉斯堡到洛城被噓

2019-11-24 08:46

HBL／被罵到沒信心 「小胖」徐宇煇飆30分青年晉級

2019-11-23 20:21

HBL／上季爆冷輸光復 松山這次甜蜜復仇

2019-11-24 00:12

MLB／回顧馬林魚四年 陳偉殷：心情起伏大

2019-11-24 07:38

冬盟／中職聯隊1分差輸日職白 林威助：會愈打愈好

2019-11-24 00:07

籃球／感念NBA先驅三阪亙 林書豪：望你在天堂安息

2019-11-24 11:20

影／陳偉殷回來了 強調仍以留在美國發展為主

2019-11-24 07:16

NBA／米契爾飆分戰壓英格倫 爵士少戈貝爾照擊退鵜鶘

2019-11-24 14:48

光州羽賽／麟洋配奪本季第4冠 首對非地主冠軍

2019-11-24 15:39

冬盟／對南韓之戰解圍怒吼 張奕歐力士隊友喊帥

2019-11-24 12:46

NBA／開季連16場雙十 字母哥率公鹿7連勝

2019-11-24 14:45

爆米花／6搶1張力更大 姜建銘：壓力很難承受

2019-11-24 17:07

冬盟／味全龍擊敗日本社會人 連續兩天敲11安搶勝

2019-11-24 15:39

NBA／繳35分準大三元 布克率太陽力克灰狼

2019-11-24 11:25

徐生明少棒賽開打 大聯盟球星張育成身高祕密藏不住

2019-11-23 19:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top