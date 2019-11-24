NBA／前役被冰今轟49分 拉文：最瘋狂一役

2019-11-24 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



拉文(左)。 美聯社 分享 facebook 前役首節只打了4分鐘就被換下場，公牛隊球星拉文（Zach LaVine），今對黃蜂隊轟下生涯新高49分，13記三分球也締造隊史新猷，率隊116：115帶走勝利。飆進致勝球的他賽後表示，該球一出手就知道會兌現，這也是他生涯最瘋狂一役。

拉文成為勇士「浪花兄弟」湯普森（Klay Thompson）、柯瑞（Stephen Curry）後，史上第三位單場飆13顆以上三分球的球員，包括終場前40秒飆進3顆三分球，獨拿12分。

談到終場前0.8秒飆進的三分球，拉文說：「我只想著管他的，我要拿下這場比賽。當我出手後，我就知道它會兌現。這是我參與過最瘋狂的一役。」

拉文表示，球隊追分期戰術執行完美，「或許帶有一些幸運，我們會把精神延續到下一戰，這會是引領球隊朝正確方向邁進的一大步，也是轉捩點。」

拉文是繼2015年季後賽的羅斯（Derrick Rose）後，首位投進最後一秒致勝三分球員，前一位例行賽完成此舉的，是1997年喬丹（Michael Jordan）對黃蜂的決殺球。

實際上，前役公牛被熱火隊開賽賞13：0攻勢後，拉文就被教頭拉下場坐6分鐘冷板凳，首節最後2分50秒才重回場上，賽後更直言主帥不信任他，所幸此役也讓將帥誤會稍微冰釋。

主帥柏伊蘭（Jim Boylen）表示，他的工作就是將球員推向極限，有時候或許會有尖銳的溝通，甚至是不舒服的時刻，「但這是我的工作，而成功則要歸功於他的努力和奉獻。」