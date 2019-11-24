HBL／16分大逆轉 強恕複製晉級劇本闖12強

2019-11-24 16:33 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ／即時報導



強恕演出逆轉勝，板凳席興奮慶祝。記者季相儒／攝影 分享 facebook

宛如106學年預賽重演，基隆商工今天和強恕高中爭奪108學年男預賽分組最後一張晉級資格，強恕克服首節16分落後劣勢，在楊又中25分領軍下演出逆轉勝，以80：72前進12強複賽。

「今年資格賽和預賽都和106年一樣，希望這次的12強會不一樣，能夠回到台北（8強）。」強恕教頭吳俊雄笑說。

兩年前，基商、強恕和東山高中及高苑工商抽到同組，108學年4隊又在C組「團圓」，晉級情勢也和今年相同，東山和高苑率先出線，基商和強恕最終日爭最後一張12強門票，當時由強恕以53：50險勝，得到高雄巨蛋出賽機會。

今天兩軍再為最後晉級資格碰頭，基商首節就打出21：5攻勢，但第二節換基商進攻熄火，前4分鐘僅拿3分，5分15秒強恕中鋒黃致銘完成「3分打」後將差距縮小到18：24，節末更一度追到兩分差，基商靠後衛施庭羽投進半場壓哨三分球，才帶著35：30優勢進入下半場。

第三節強恕持續反撲，楊又中8分10秒三分球破網後助強恕37：36反超，朱紀守籃下再進球，強恕不到3分鐘拉出的7：1攻勢逼使基商喊出暫停，恢復比賽後施庭羽和吳晨瑋也前後飆進外線，加上強恕黃致銘打不到5分鐘就領到第4次犯規，基商三節打完仍以57：56領先。

強恕第四節在楊又中、唐彥景發揮下反超，唐彥景連兩記三分球破網助隊取得78：68領先，2分05秒黃致銘雖犯滿，楊又中適時挺身而出，最終強恕就以8分差收下最後勝利。

吳俊雄提到，首節基商手風太順，「我和（林）冠綸都和小朋友講，比賽是打四節，不會整場都那麼順，重點是要打出自己球風，強恕特色就是轉換快攻，今天就有打出來。」

攻下25分的楊又中，舅舅是「阿美戰士」楊敬敏，從小就因為舅舅英姿喜歡籃球，他笑說兩年前晉級12強是學長領軍，「這次感覺很踏實！」

強恕菜鳥射手唐彥景今天也貢獻4記三分球在內的18分，黃致銘15分、14籃板；基商以施庭羽25分最佳，但球隊仍連4年被拒於12強外。

基商上一度晉級複賽是104學年，12強複賽105學年首度前進高雄巨蛋，基商卻連4年被拒於12強門外。