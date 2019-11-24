NBA／詹姆斯30分領軍 湖人險勝灰熊收7連勝

2019-11-24 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



展開連四場客場之旅的洛杉磯湖人隊，第二站來到曼菲斯，靠著「詹皇」詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）在最後關頭攜手發威下，助隊後來居上，以109：108險勝灰熊隊，收下七連勝，以14勝2負戰績續居聯盟龍頭位置。

前一役湖人才以三分差驚險擊敗雷霆隊，將連勝氣勢延續下去，客場之旅第二站來到曼菲斯，前一晚詹姆斯還因為下榻飯店附近在舉辦戶外音樂會，導致無法好好入睡，他在IG限時動態連續發文發洩內心不滿。

好在前一晚的插曲並未影響到詹姆斯的表現，雖然首節湖人陷入10分的落後，今天他仍繳出全場最高的30分、6籃板、4助攻、2抄截成績，尤其在決勝節關鍵時刻切入禁區，突破平手的僵局，之後外線出手雖然落後，但在籃下埋伏的戴維斯第一時間抓下籃板補進穩住領先優勢，最終以一分差險勝。

湖人以詹姆斯30分最佳，戴維斯也繳出22分、4籃板、3助攻、3抄截、5阻攻的全能數據，前一役遭趕出場的朗多（Rajon Rondo）也有14分、5籃板、6助攻的表現。

以一分惜敗的灰熊則吞下三連敗，灰熊以莫蘭特（Ja Morant）26分、3籃板、6助攻、5抄截最佳，杰倫傑克森（Jaren Jackson Jr.）20分、克勞德（Jae Crowder）21分。