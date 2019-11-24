NBA／楊恩大三元無用 暴龍成功獵鷹收3連勝

2019-11-24 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ／即時報導



老鷹楊恩(白衣)雖打出大三元表現，但仍不敵衛冕軍暴龍隊。 路透 分享 facebook

在羅瑞（Kyle Lowry）、伊巴卡（Serge Ibaka）持續缺陣下，衛冕軍暴龍隊團隊有效發揮，加上席亞康（Pascal Siakam）全場最高的34分演出，以119：116後來居上逆轉老鷹隊，收下三連勝。

暴龍新球季在少了上季奪冠功臣雷納德（Kawhi Leonard）的情況下，球隊戰績並未因此潰堤，至今打出10勝4負的成績在東區排名第四，且是二連勝狀態。

今天作客亞特蘭大，在羅瑞與伊巴卡仍掛免戰牌的情況下，暴龍開賽打得艱辛，半場打完落後老鷹9分。易籃後暴龍努力展開追趕，第三節結束前曾靠著霍利斯‧傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）連續搶分反超，不過老鷹新秀杭特（DeAndre Hunter）外線破網又將領先要回。

三節打完還落後3分的暴龍，決勝節靠著布徹（Chris Boucher）、范弗利特（Fred VanVleet）接連得手打出一波8：0攻勢反超，打到最後兩分鐘暴龍反握有11分領先，不過老鷹不輕言放棄，靠著三顆三分球帶起攻勢一度追到兩分差。

讀秒階段暴龍霍利斯‧傑佛森獲得站上罰球線機會，兩罰一中，也迫使老鷹最後一擊需要靠三分球才能追平，最後4.5秒老鷹決定將機會交給楊恩（Trae Young），不過他受到嚴密防守，蜂鳴器響起前在半場距離勉強出手，最終老鷹就以三分惜敗。

暴龍此役上場九人都有得分進帳，席亞康投進四顆三分球，攻下全場最高的34分、4籃板、3助攻，外加1抄截、2阻攻的全能表現，范弗利特25分、3籃板、9助攻， 鮑威爾（Norman Powell）也有20分貢獻。

而前一役手感不佳只拿下9分的楊恩，今天手感回溫，繳出30分、10籃板、10助攻本季首度也是生涯第二次的「大三元」表現，仍無力帶領球隊守住勝果，苦吞六連敗。